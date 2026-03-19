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Atp Miami, i risultati di oggi: Fonseca e Tsitsipas al 2° turno

MIAMI OPEN

Joao Fonseca batte in tre set l'ungherese Fabian Marozsan e si regala un altro match da sogno dopo quello a Indian Wells contro Sinner: il baby fenomeno brasiliano affronterà al 2° turno il n°1 del mondo Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera. Tra le donne esce di scena la 45enne Venus Williams. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE

Alla fine sarà davvero Fonseca-Alcaraz. Tutti lo aspettavano e alla fine è arrivato. Il tanto atteso scontro tra il n°1 del mondo e il brasiliano sarà il match-clou di venerdì a Miami. Fonseca ci è arrivato dopo aver battuto, soffrendo in tre set, l'ungherese Fabian Marozsan. Quello tra Carlitos e Joao sarà il primo incrocio in carriera, dopo che il carioca aveva sfidato a Indian Wells Jannik Sinner. Avanti anche Tsitsipas. Tra le donne esce di scena la 45enne Serena Williams contro la britannica Jones, che a fine match non ha mancato di onorare il suo idolo a rete. 

Miami Open, i principali risultati del 1° turno

UOMINI

  • FONSECA (Bra) - MAROSZAN (Hun)  6-4 3-6 6-2
  • CILIC (Cro) - POPYRIN (Aus) 6-4 6-4
  • NAVA (Usa) - MACHAC (Cze)
  • TSITSIPAS (Gre) - FERY (Gbr)  6-1, 7-6

DONNE

  • Jones (Gbr) - V. WILLIAMS (Usa) 7-5 7-5 
  • LINETTE (Pol) - SWIATEK (Pol)
  • ANDREEVA - KESSLER (Usa)

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