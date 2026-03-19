Atp Miami, i risultati di oggi: Fonseca e Tsitsipas al 2° turnoMIAMI OPEN
Joao Fonseca batte in tre set l'ungherese Fabian Marozsan e si regala un altro match da sogno dopo quello a Indian Wells contro Sinner: il baby fenomeno brasiliano affronterà al 2° turno il n°1 del mondo Carlos Alcaraz per la prima volta in carriera. Tra le donne esce di scena la 45enne Venus Williams. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Alla fine sarà davvero Fonseca-Alcaraz. Tutti lo aspettavano e alla fine è arrivato. Il tanto atteso scontro tra il n°1 del mondo e il brasiliano sarà il match-clou di venerdì a Miami. Fonseca ci è arrivato dopo aver battuto, soffrendo in tre set, l'ungherese Fabian Marozsan. Quello tra Carlitos e Joao sarà il primo incrocio in carriera, dopo che il carioca aveva sfidato a Indian Wells Jannik Sinner. Avanti anche Tsitsipas. Tra le donne esce di scena la 45enne Serena Williams contro la britannica Jones, che a fine match non ha mancato di onorare il suo idolo a rete.
Miami Open, i principali risultati del 1° turno
UOMINI
- FONSECA (Bra) - MAROSZAN (Hun) 6-4 3-6 6-2
- CILIC (Cro) - POPYRIN (Aus) 6-4 6-4
- NAVA (Usa) - MACHAC (Cze)
- TSITSIPAS (Gre) - FERY (Gbr) 6-1, 7-6
DONNE
- Jones (Gbr) - V. WILLIAMS (Usa) 7-5 7-5
- LINETTE (Pol) - SWIATEK (Pol)
- ANDREEVA - KESSLER (Usa)