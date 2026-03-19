Alla fine sarà davvero Fonseca-Alcaraz. Tutti lo aspettavano e alla fine è arrivato. Il tanto atteso scontro tra il n°1 del mondo e il brasiliano sarà il match-clou di venerdì a Miami. Fonseca ci è arrivato dopo aver battuto, soffrendo in tre set, l'ungherese Fabian Marozsan. Quello tra Carlitos e Joao sarà il primo incrocio in carriera, dopo che il carioca aveva sfidato a Indian Wells Jannik Sinner. Avanti anche Tsitsipas. Tra le donne esce di scena la 45enne Serena Williams contro la britannica Jones, che a fine match non ha mancato di onorare il suo idolo a rete.