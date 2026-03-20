Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami

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Miami Open, il meteo di oggi e le previsioni dal torneo di tennis

Tennis

Miami oggi sarà un altro 'crazy day', con ben 52 partite in programma suddivise in 10 campi per recuperare tutti i match cancellati mercoledì per maltempo. Ecco le previsioni meteo su Miami per oggi. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL PROGRAMMA DI OGGIRISULTATI LIVE

Che tempo fa? E' la domanda che si fanno tutti dopo che il maltempo che si è abbatuto su Miami lo scorso mercoledì, costringendo gli organizzatori a cancellare tutti gli incontri. Dopo le 50 di ieri, completate grazie al sole, anche oggi in programma 52 partite (!) suddivise in ben 10 campi, con l'inizio fissato sui campi periferici addirittura alle 10 locali (le 15 italiane)

Le previsioni meteo di oggi su Miami

Bene ma non benissimo, direbbe qualcuno. Le previsioni di The Weather Channel infatti tornano a parlare di temporalipioggia e acquazzoni nella prima parte di giornata, con precipitazioni concentrate in mattinata e fino a mezzogiorno. Dal primo pomeriggio, grazie anche a un vento moderato da Nord-Est (20-30 km/h) la perturbazione dovrebbe allontanarsi e lasciare spazio al sole, con cielo sereno in serata. 

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