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la riflessione

Essere campioni è un privilegio ma anche una condanna: Alcaraz ora lo sa

Stefano Meloccaro

©IPA/Fotogramma

La voglia di prendersi una pausa e ripartire mette per la prima volta in mostra le fragilità di un campione come Alcaraz, che paga il privilegio di essere quasi imbattibile. Ma lo sport è sabotaggio organizzato, il calo è fisiologico e chi si trova sul tetto del mondo non dovrebbe rimanerne scadalizzato

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