Tenero fuori programma nel dietro le quinte del Miami Open. Jannik Sinner mostra il suo lato più dolce giocando con Bella, la bimba della collega svizzera Bencic. Le immagini sono diventate virali, e mamma Belinda non poteva che emozionarsi

In campo spietato. Fuori dal campo, Jannik Sinner ha regalato ai tifosi un momento di pura tenerezza che sta spopolando sui social. L'azzurro è stato filmato mentre gioca con la piccola Bella, figlia della tennista svizzera Belinda Bencic. Un momento spontaneo che mostra il lato più intimo e genuino del numero 2 al mondo, capace di mettere in pausa la pressione agonistica per far sorridere una bimba.

"È stato speciale", le parole di mamma Belinda per Jannik

Il video non è passato inosservato, soprattutto agli occhi della diretta interessata. Belinda Bencic è stata profondamente colpita dal gesto dell'azzurro. "È stato dolcissimo con mia figlia - ha spiegato, mentre lei è sempre molto schiva con tutti. Spero che si renda conto più avanti di chi le stava parlando".