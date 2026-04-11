Alcaraz in finale: Vacherot battuto in due set

Il campione in carica Carlos Alcaraz torna in finale a Monte-Carlo: battuto l'idolo di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4. Domenica alle ore 15, Alcaraz sfiderà Jannik Sinner per il titolo e per il numero 1 del ranking Atp. La finale di Monte-Carlo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Carlos Alcaraz è in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo . Il campione in carica ha sconfitto il padrone di casa Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 24 minuti di gioco. Il numero 1 al mondo diventa così il terzo uomo a raggiungere 10 finali in un Masters 1000 prima di compiere 23 anni dopo Nadal e Djokovic. Contro Sinner , in quello che sarà il primo confronto a livello Atp del 2026 e che in palio metterà anche il numero 1 al mondo (live domenica alle 15 su Sky Sport e in streaming su NOW ), Alcaraz giocherà la sua 35^ finale a livello Atp.

La cronaca del match

Il primo set è stato ben gestito da parte di Alcaraz. Lo spagnolo ha strappato la battuta a Vacherot nel terzo gioco, conquistando il 2-1 e chiudendo 6-4 in 36 minuti perdendo solo tre punti al servizio. Anche nel secondo parziale è arrivato il break di Alcaraz nel terzo game, ma questa volta il monegasco ha approfittato di un passaggio a vuoto dello spagnolo nel gioco successivo (caratterizzato da ben quattro errori di Alcaraz), ristabilendo la parità con il controbreak. Il momento chiave è nel nono game, quando sul 4-4 Alcaraz ha vinto quattro punti consecutivi da 15-40 ed è andato a servire per portare a casa il match.