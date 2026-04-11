Sinner in finale all'Atp Monte-Carlo: Zverev battuto 6-1, 6-4
Jannik Sinner in finale a Monte-Carlo per la prima volta in carriera: battuto nettamente il n°3 del mondo Sascha Zverev con i parziali di 6-4, 6-1 in un'ora e 20'. Ora attende uno tra Alcaraz e Vacherot, con vista anche sul n°1 del ranking. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
in evidenza
Sinner n°1 del mondo già oggi? LE COMBINAZIONI
Cosa serve a Sinner per tornare n. 1 a Monte-Carlo. Le COMBINAZIONIVai al contenuto
Sinner batte Zverev a Monte-Carlo: il match point
Sinner: "Finale con Alcaraz? Non avrei nulla da perdere... "
"Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando risposte. Mi sono sentito solido fin dall'inizio e dopo aver trovato il break all'inizio la partita è cambiata. Finale con Alcaraz? Vacherot sta giocando alla grande, ma Carlos resta il favorito. Non vedo l'ora di giocare la finale, è il motivo per cui ci si sveglia e ci si allena. Non avrei nulla da perdere contro di lui. Cercherò di riposare e giocare al massimo, sarà l'ultimo sforzo prima di un po' di vacanza. Sono stato solido da fondo campo, sono contento di fare un'altra finale. Cercherò di dare il massimo".
Sinner in finale a Monte-Carlo! Zverev battuto 6-1, 6-4
Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Monte-Carlo: battuto in semifinale il n.3 del mondo Sascha Zverev con i parziali di 6-1, 6-4 in un'ora e 20'. Quarta finale 1000 consecutiva (12^ complessiva, la 2^ sul rosso), dove incrocerà uno tra Alcaraz e Vacherot. Partita quasi perfetta per Jannik, che ha concesso appena 7 punti al rivale nei propri turni di battuta. Sinner è il 10° italiano a giocare finale a Monte-Carlo, l'ultimo a riuscirci (vincendo) è stato Fabio Fognini nel 2019
9° game: Sinner tiene il servizio, 5-4 con Zverev
Strepitoso punto di Sinner del 30-0: tergicristallo a Zverev e poi palla corta spaccagambe. Sascha conquista il primo 15 sul 40-0 (ed è una notizia...): poi con una magia morbida di rovescio chiude i conti. Sascha servirà per restare nel match
8° game: Zverev tiene il servizio, 4-4 con Sinner
Sascha parte sotto di un 15 anche in questo game, poi si ritrova sotto 15-30 quando Sinner legge bene una palla corta non certo impeccabile. Zverev gioca bene i due punti seguenti, ma viene costretto ai vantaggi: un paio di errori di Jannik gli consegnano la parità
7° game: Sinner tiene il servizio, 4-3 con Zverev
Ingiocabile Jannik in battuta: sale rapidamente 40-0 e chiude ancora a zero. Persi finora 6 punti al servizio...
6° game: Zverev tiene il servizio, 3-3 con Sinner
Due doppi falli per Zverev, che manda Sinner 30-30. Ci si ferma qualche secondo per un problema al led del tabellone, poi gioca bene Sascha (sotto gli occhi di Becker ed Edberg) che resta a contatto
5° game: Sinner tiene il servizio, 3-2 con Zverev
Un paio di servizi vincenti per Jannik, che sale 40-15: sbaglia l'ennesima risposta Zverev, molto sconsolato
4° game: Zverev tiene il servizio, 2-2 con Sinner
Le variazioni di Jannik fanno male a Zverev, che si ritrova ancora sotto 15-30: serve il servizio al tedesco per ribaltare questo game complicato. Arriva per la prima volta a due
3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Zverev
Sinner implacabile con le sue accelerazioni di un diritto oggi fenomenale (era 9.9 di efficicacia fino a poco fa...): chiude a zero con il serve and volley, Zverev ha finora raccolto solo 5 punti in risposta!
2° game: Zverev tiene il servizio, 1-1 con Sinner
Sascha avanti 3-0 rapidamente, due magie di Sinner in risposta lo rimandano in parità. Il Centrale incoraggia il povero Zverev che con il servizio si toglie dai guai. Secondo game del match per lui, si esulta come a un gol
1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Zverev
Ingiocabile Jannik oggi, Zverev non può fare davvero nulla: 4 prime, l'ace numero 1 e servizio tenuto a zero
2° SET AL VIA! Servizio Sinner
Sinner vince il 1° set! 6-1 a Zverev
Sinner da fondo campo è una macchina implacabile, potente e preciso: sale 0-30, Zverev sbaglia un diritto non impossibile e condede tre set point (0-40). Subito a segno Sinner, che chiude la pratica 6-1 in 35' in un set letteralmente dominato
6° game: Sinner tiene il servizio, 5-1 con Zverev
Forza Sascha, ma commette due errori che lo mandano sotto 30-0. Zverev indovina un passante da applausi per il 30-30, ma con il servizio Sinner non rischia nulla: due punti di fila (con il 38% di prime!) e ora il tedesco servirà per allungare il set
5° game: Zverev tiene il servizio, 1-4 con Sinner
Sinner imbuca ancora uno Zverev ora spaesato per lo 0-15, poi Sascha forza al servizio e trova qualche punto facile: sblocca il punteggio, ma il set sembra andato...
4° game: Sinner tiene il servizio, 4-0 con Zverev
Jannik commette il suo primo errore del match nello scambio (0-15), poi torna implacabile da fondo e con la palla corta (30-15). Chiude con il serve and volley: è una versione lussuosa questa di Sinner
3° game: altro break Sinner! 3-0 con Zverev
Sinner spinge e il tedesco va già in difficoltà, passato a rete per il 15-30. A Jannik cade il fazzoletto (preso in precedenza per soffiarsi il naso) e il gioco viene interrotto, con punto ripetuto. Stecca Zverev con il diritto e concede altre due palle break (15-40): a segno Sinner in versione martello! Doppio break!
2° game: Sinner tiene il servizio, 2-0 con Zverev
Jannik concede un 15 a Zverev, poi però entra la prima per il 40-15. Sul 40-30 la chiude con la prima palla corta a segno: break consolidato!
1° game: break Sinner! 1-0 con Zverev
Due palle corte super di Zverev gli valgono il 40-15, Jannik a segno con un dritto fantastico per il 40-30. Si va ai vantaggi dove Sinner guadagna subito palla break e va a segno! Subito break in apertura per l'azzurro!
1° SET AL VIA! Servizio Zverev
Ora un po' di riscaldamento sul Ranieri III, ovviamente invaso di tifosi italiani
Sinner ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere
Entrano in campo Sinner e Zverev!
Sinner-Zverev è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Tempo nuvoloso e un po' di vento sul Ranieri III: condizioni comunque ideali per la semifinale
Quasi tutto pronto sul campo Ranieri III, tra poco l'ingresso in campo di Jannik Sinner e Sascha Zverev!
Chi vince affronterà in finale Carlos Alcaraz o Valentin Vacherot, impegnati non prima delle 15.30 nella seconda semifinale (in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW)
A Monte-Carlo è sfida per il n. 1 del ranking Atp tra Sinner e Alcaraz. Entrambi sono in semifinale, con Jannik distante 240 punti da Carlos: in caso di successo nel Principato l'azzurro tornerebbe in vetta al ranking, ma c'è anche un'altra combinazione
Cosa serve a Sinner per tornare n. 1 a Monte-Carlo. Le COMBINAZIONIVai al contenuto
Zverev, invece, insegue la 41esima finale nel circuito Atp. Per il tedesco sarebbe la 13esima a livello Masters 1000
Sinner va a caccia della 36esima finale in carriera nel circuito maggiore, la dodicesima a livello Masters 1000
Zverev è il secondo tedesco ad aver raggiunto tre semifinali a Monte-Carlo nell'Era Open dopo Boris Becker (1989, 1991 e 1995)
Zverev è diventato il sesto giocatore nella storia ad aver raggiunto le semifinali nei primi tre Masters 1000 stagionali dopo Federer (2006), Nadal (2008, 2010, 2011, 2012), Murray (2009), Djokovic (2012, 2014, 2015) e Sinner (2023, 2024)
Sinner: "Recuperato energie, con Zverev sarà molto dura"
Sinner ha vinto 15 delle ultime 16 partite giocate contro top 10: l'unico ko contro Novak Djokovic a inizio stagione nella semifinale degli Australian Open
Sinner giocherà oggi la 48esima semifinale nel circuito maggiore, la 16esima a livello Masters 1000 e la quarta sulla terra rossa in tornei di questo livello (Monte-Carlo 2023-24 e Roma 2025)
Le strisce di vittorie più lunghe nei Masters 1000
- Novak Djokovic 31 (Indian Wells-Cincinnati 2011)
- Novak Djokovic 30 (Parigi 2014-Montreal 2015)
- Roger Federer 29 (Amburgo 2005-Monte-Carlo 2006)
- Novak Djokovic 23 (Shanghai 2013-Monte-Carlo 2014)
- Rafael Nadal 23 (Madrid-Shanghai 2013)
- Novak Djokovic 22 (Shanghai 2015-Monte-Carlo 2016)
- Jannik Sinner (Parigi 2025-attiva)
Sinner ha una serie aperta di 20 vittorie consecutive a livello Masters 1000: meglio di lui soltanto Djokovic, Federer e Nadal
Sia Sinner che Zverev andranno a caccia della loro prima finale in carriera a Monte-Carlo. L'azzurro si è fermato in semifinale nel Principato nel 2023 (battuto da Rune) e nel 2024 (battuto da Tsitsipas). Stesso epilogo per Zverev nel 2018 e nel 2022
Sinner-Zverev, tutti i precedenti
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6
Sinner e Zverev torneranno ad affrontarsi sulla terra quattro anni dopo l'ultima volta. L'ultimo precedente sul rosso risale a Monte-Carlo 2022, quando nei quarti di finale il tedesco vinse in tre set.
Sinner e Zverev si sfideranno in semifinale per il quarto Masters 1000 consecutivo. L'azzurro e il tedesco, infatti, si sono affrontati a un passo dalla finale a Parigi, Indian Wells e Miami. Il risultato sempre lo stesso: vittoria di Jannik in due set
Il cammino di Zverev
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Garin 4-6, 6-4, 7-5
- Ottavi: vs Bergs 6-2, 7-5
- Quarti: vs Fonseca 7-5, 6-7, 6-3
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Humbert 6-3, 6-0
- Ottavi: vs Machac 6-1, 6-7, 6-3
- Quarti: vs Auger-Aliassime 6-3, 6-4
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 13.30: Zverev (Ger) vs SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE: Simulcast Sky Sport Max
- ore 13: Studio Tennis
- ore 13.30: Zverev (Ger) vs SINNER (Ita)
- non prima delle 15.30: Alcaraz (Esp) vs Vacherot (Mon)
SKY SPORT MAX (206)
- LIVE - Challenger Monza: Collignon (Bel) vs Landaluce (Esp)
- a seguire - Challenger Monza: BELLUCCI (Ita) vs Prizmic (Cro)
SKY SPORT 257
- ore 15.30 - Wta Linz: Andreeva vs Ruse (Rou)
- non prima delle 17.30 - Wta Linz: Potapova (Aut) vs Vekic (Cro)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Il match sarà in diretta alle 13.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Monte-Carlo. Primo a scendere in campo su Ranieri III è Jannik Sinner, impegnato contro Sascha Zverev