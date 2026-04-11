"Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando risposte. Mi sono sentito solido fin dall'inizio e dopo aver trovato il break all'inizio la partita è cambiata. Finale con Alcaraz? Vacherot sta giocando alla grande, ma Carlos resta il favorito. Non vedo l'ora di giocare la finale, è il motivo per cui ci si sveglia e ci si allena. Non avrei nulla da perdere contro di lui. Cercherò di riposare e giocare al massimo, sarà l'ultimo sforzo prima di un po' di vacanza. Sono stato solido da fondo campo, sono contento di fare un'altra finale. Cercherò di dare il massimo".