"Sarà un bellissimo spot per questo sport - ha detto lo spagnolo -. In palio c'è anche il primo posto del ranking e per questo sarà una partita ancora più speciale. Sono contento di affrontare Sinner per la prima volta in questa stagione. Ora l'obiettivo è riposare per preparare questa finale. Ho guardato tutti i match di Jannik dall'inizio del torneo. So quanto sta migliorando, sta giocando molto bene. Sarà la nostra diciassettesima sfida, lo conosco bene! Mi farò trovare pronto. Non posso dargli suggerimenti su ciò che faremo. Lo vedrete in campo, no spoiler! Contro Jannik posso perdere su ogni superficie, in ogni torneo. Se voglio batterlo dovrò essere pronto e giocare il mio miglior tennis. Non c’è un favorito tra noi. Dipende da chi è il migliore quel giorno". E sulla vittoria contro Vacherot: "È stata una partita difficile, lui giocava in casa ed era in fiducia, ma ho giocato molto concentrato".