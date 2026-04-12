Sinner-Alcaraz oggi a Monte-Carlo: l'attesa e le news verso la finale
A Monte-Carlo è il giorno della finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E' la prima sfida fra in due in questo 2026 (non si affrontano dall'epilogo delle Atp Finals dello scorso novembre). In palio anche il numero 1 del ranking Atp. Il match sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, con pre-partita dalle ore 14.30 anche su Sky Sport 24. Qui l'avvicinamento in diretta con news e immagini dal Principato
Sinner-Alcaraz LIVE alle 15 su Sky Sport Uno
Mancano meno di due ore alla grande finale di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Segui la sfida sul nostro liveblog dedicato al match con tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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Il tabellone di Monte-Carlo
Sempre affascinante per la cornice in cui è incastonato. Ecco il tabellone del primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa, che vivrà fra poche ore il suo atti finale (e quello più atteso da tutti)
Che tempo fa e le condizioni del campo
La temperatura prevista a Monte-Carlo all’ora della finale è di 19°C, la percepita sale invece a circa 25°C a causa dell'umidità (intorno al 53-54%) che può rendere la palla leggermente più pesante rispetto a una giornata di sole pieno. Il vento soffierà da est con raffiche fino a 24 km/h, un fattore che Alcaraz e Sinner dovranno gestire con attenzione, specialmente nei lanci di palla al servizio.
Le immagini del riscaldamento di Jannik
In questo video Sinner allena il gioco a rete, una delle varianti mostrate al ritorno sulla terra rossa. Potrebbe essere questa una delle chiavi della sfida di oggi contro Alcaraz
Warm up Sinner LIVE
Jannik Sinner a colloquio col coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara
E' iniziato anche il riscaldamento di Sinner
Come previsto, dalle 12 è sceso in campo anche Jannik Sinner per il suo warm up in vista della finale prevista fra circa 3 ore. Lo sparring partner è lo svedese di origini etiopi Elias Ymer (attualmente numero 172 del ranking Atp)
Sinner-Alcaraz, il bilancio sulla terra rossa
Questa la situazioni degli scontri diretti fra i due suddivisa per superficie:
- Terra rossa: Alcaraz, 3–1
- Cemento: Alcaraz, 7–3
- Erba: Sinner, 2–0
Questi i 4 precedenti fra i due giocati sulla terra rossa:
- Umago 2022 (Finale): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- Roland Garros 2024 (Semifinale): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Roma 2025 (Finale): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (Finale): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
Pescosolido: "Ci dobbiamo aspettare tanto spettacolo"
Stefano Pescosolido in diretta a Sky Sport 24: "Ci dobbiamo aspettare tanto spettacolo qui a Monte-Carlo, ma come d’altronde succede sempre fra Sinner e Alcaraz. Sulla terra forse lo spagnolo ha qualcosa di più però Jannik sta proprio bene e arriva a questa sfida al top della condizione". Nel video analizza i punti di forza di Sinner, i cambiamenti che ha introdotto sulla terra e cosa deve fare per limitare il gioco di Alcaraz.
Il meteo a Monte-Carlo
Il cielo al momento è coperto, fanno 18 gradi e per le 15 (orario di inizio del match) sono previsti massimo 20°C. Condizioni meteo strane, con qualche piccola raffica di vento che potrebbe renderle ancora più imprevedibili. Ma sicuramente il caldo oggi non sarà un fattore.
A che ora i warm up di Sinner e Alcaraz
Lo spagnolo è in campo dalle 11 sul "Campo dei Principi" per il suo riscaldamento (VIDEO), mentre Sinner invece lo farà un'ora dopo (alle ore 12) al campo 13, come fatto fin qui durante tutto il torneo
Le ultime dal Monte-Carlo Country Club
C'è un altro dato clamoroso e, vien da dire, curioso per quanto riguarda la splendida sfida tra Sinner e Alcaraz. I due fenomeni del tennis arrivano a questa finale con 1651 punti vinti a testa nelle sfide uno contro l'altro.
Alcaraz continua a essere uno dei giocatori più forti sulla terra rossa: il numero 1 al mondo è infatti a 17 vittorie consecutive sulla terra battuta.
Alcaraz è campione in carica a Monte-Carlo. Lo spagnolo quest'oggi, oltre al numero 1 del ranking Atp, dovrà anche difendere il titolo che ha conquistato lo scorso anno sulla terra rossa in finale contro un altro italiano, Lorenzo Musetti.
Nelle quattro partite per arrivare in finale del Monte-Carlo Masters, Sinner e Alcaraz hanno trascorso in campo esattamente lo stesso tempo:
- Sinner: 5 ore e 59 minuti
- Alcaraz 5 ore e 59 minuti
Con la vittoria contro Vacherot in semifinale, Carlos Alcaraz è diventato il terzo uomo a raggiungere 10 finali in un Masters 1000 prima di compiere 23 anni dopo Nadal e Djokovic.
Quella di quest'oggi sarà la diciassettesima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, la prima nel 2026. Lo spagnolo è avanti nei precedenti 10-6, con Jannik che ha vinto l'ultimo confronto giocato lo scorso anno nella finale delle Atp Finals in due set.
Sinner si prepara a giocare la 36^ finale a livello Atp, la quarta consecutiva in un '1000' (12^ complessiva, la 2^ sul rosso).
Scaldiamoci così...
Aspettando lo spettacolo di questo pomeriggio ecco i migliori colpi della semifinale giocata ieri da Jannik Sinner contro Zverev, commentati da Elena Pero e Paolo Bertolucci
Monte-Carlo, i migliori colpi di Sinner prima della finaleVai al contenuto
Sinner-Alcaraz e l'ultima finale sulla terra rossa
Sinner e Alcaraz torneranno ad affrontarsi in una finale sulla terra rossa dopo quella del Roland Garros del 2025, vinta dallo spagnolo dopo oltre cinque ore di partita.
Alcaraz: "Contento di ritrovare Jannik, non c'è un favorito"
"Sarà un bellissimo spot per questo sport - ha detto lo spagnolo -. In palio c'è anche il primo posto del ranking e per questo sarà una partita ancora più speciale. Sono contento di affrontare Sinner per la prima volta in questa stagione. Ora l'obiettivo è riposare per preparare questa finale. Ho guardato tutti i match di Jannik dall'inizio del torneo. So quanto sta migliorando, sta giocando molto bene. Sarà la nostra diciassettesima sfida, lo conosco bene! Mi farò trovare pronto. Non posso dargli suggerimenti su ciò che faremo. Lo vedrete in campo, no spoiler! Contro Jannik posso perdere su ogni superficie, in ogni torneo. Se voglio batterlo dovrò essere pronto e giocare il mio miglior tennis. Non c’è un favorito tra noi. Dipende da chi è il migliore quel giorno". E sulla vittoria contro Vacherot: "È stata una partita difficile, lui giocava in casa ed era in fiducia, ma ho giocato molto concentrato".
Equilbrio totale
- Per arrivare fin qui a Monte-Carlo sono rimasti in campo lo stesso tempo (5 ore e 59 minuti)
- entrambi arrivano a questa sfida con gli stessi punti vinti negli scontri diretti (1651) e le stesse settimane in vetta al Ranking Atp (66)
Sinner: "Importante affrontare Alcaraz prima di Parigi"
"Sono molto contento, siamo arrivati qui cercando risposte. Ho cercato di migliorare pian piano e di alzare il livello. Finora ho espresso un ottimo tennis, il che è molto positivo". Sulla partita contro Alcaraz: "Carlos mi darà un'idea prima del Roland Garros per capire dove migliorare, a prescindere dal risultato".
Il percorso di Alcaraz a Monte-Carlo
- 2° turno: Alcaraz b. Baez 6-1, 6-3
- Ottavi di finale: Alcaraz b. Etcheverry 6-1, 4-6, 6-3
- Quarti di finale: Alcaraz b. Bublik 6-3, 6-0
- Semifinale: Alcaraz b. Vacherot 6-4, 6-4
Gli highlights della semifinale Alcaraz-Vacherot
Carlos Alcaraz si prepara a difendere il titolo in quel di Monte-Carlo e il numero 1 del ranking Atp. Per raggiungere la finale nel Principato, lo spagnolo ha sconfitto il padrone di casa Valentin Vacherot in due set. Nel video gli highlights della sfida.
Il percorso di Sinner a Monte-Carlo
- 2° turno: Sinner b. Humbert 6-3, 6-0
- Ottavi di finale: Sinner b. Machac 6-1, 6-7, 6-3
- Quarti di finale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-3, 6-4
- Semifinale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
Gli highlights della semifinale Sinner-Zverev
Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo a seguito della vittoria contro Sascha Zverev in semifinale per 6-1, 6-4. Nel video gli highlights della sfida.
Tutti i precedenti tra Sinner e Alcaraz
- Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
- Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
- Cincinnati 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 5-0 ret.
- Us Open 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- Atp Finals 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 7-6, 7-5
Ranking Atp, Sinner torna primo se vince oggi
In palio quest'oggi a Monte-Carlo non c'è solo il titolo nel Principato, ma anche il numero 1 del ranking Atp. Se Sinner dovesse vincere, scavalcherebbe Alcaraz in testa alla classifica (con 110 punti di vantaggio). Se invece perde la finale con lo spagnolo resterebbe alle sue spalle con un ritardo di 590 punti. Di seguito tutti gli scenari possibili anche in vista dei prossimi tornei
Sinner può tornare n. 1 a Monte-CarloVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 14.30: Studio tennis
- ore 15 - Atp Monte-Carlo: Alcaraz (Spa) vs SINNER (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12 - Atp Monte-Carlo: Arevalo/Pavic vs Krawietz/Puetz
- ore 14.30: Studio tennis
- ore 15 - Atp Monte-Carlo: Alcaraz (Spa) vs SINNER (Ita)
- a seguire: Studio tennis
SKY SPORT MAX (206)
- ore 11 - Atp 125 Monza: Collignon (Bel) vs Prizmic (Cro)
- ore 14 - Wta 500 Linz: Andreeva vs Potapova (Aut)
Dove vedere Sinner-Alcaraz su Sky
La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà in diretta alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW (in telecronaca Elena Pero e Paolo Bertolucci). Studio prepartita dalle 14.30 su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis: assieme a Eleonora Cottarelli ci saranno Stefano Meloccaro e Flavia Pennetta in collegamento da Monte-Carlo. Su Sky Sport 24 però le finestre in diretta da Monte-Carlo iniziano già dalle 10 con Stefano Pescosolido. E ovviamente sarà tutto documentato in tempo reale attraverso il nostro liveblog. In questa domenica siamo live anche con la finale del doppio (ore 12 Sky Sport Tennis) di Monte-Carlo e le finali del Wta 500 di Linz (ore 14 Sky Sport Max) e quella dell’Atp 125 di Monza (ore 11 Sky Sport Max)
Buongiorno a tutti e benvenuti al liveblog che vi accompagnerà all'inizio della finale del Masters 1000 di Monte-Carlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma alle ore 15.