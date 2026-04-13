Barcellona e Monaco al via: i tornei LIVE su Sky

Atp Barcellona e Monaco di Baviera, dove vedere i tornei ATP 500 in tv e streamingguida tv
Non ci si ferma mai nella stagione del tennis. Dopo Monte-Carlo si resta sul rosso con due prestigiosi tornei Atp 500 a Barcellona (al via Alcaraz, Musetti e Sonego) e Monaco di Baviera (con Darderi e Cobolli). Nel femminile c'è il Wta 500 di Stoccarda con Jasmine Paolini. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 aprile: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.
In ambito maschile si svolgeranno:
- ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell, Barcellona (Spagna)
- ATP 500 BMW Open by Bitpanda, Monaco (Germania)
In ambito femminile:
- WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix, Stoccarda (Germania)
- WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole, Rouen (Francia)
Sky Sport Plus ed Extra Match per vivere tutte le partite
Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.
Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.
La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW
Lunedì 13 aprile
- Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 11 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Martedì 14 aprile
- Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 11 alle 18.45 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 5 tornei
Mercoledì 15 aprile
- Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 12 alle 18.15 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Giovedì 16 aprile
- Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 11 alle 17.45 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei
Venerdì 17 aprile
- Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Uno dalle 11 alle 20 il meglio dei 4 tornei
- Sky Sport Mix dalle 10 alle 20.30 il meglio dei 4 tornei
Sabato 18 aprile
- Sky Sport Tennis alle 13.30 – 1° semifinale ATP 500 Barcellona; alle 16 – 2° semifinale ATP 500 Barcellona;
- Sky Sport Arena alle 13.30 – 1° semifinale ATP 500 Monaco; alle 15.30 – 2° semifinale ATP 500 Monaco;
- Sky Sport 253 alle 14 – 1° semifinale WTA 500 Stoccarda; alle 16 – 2° semifinale WTA 500 Stoccarda
- Sky Sport 254 alle 15.30 – 1° semifinale WTA 250 Rouen; alle 17.30 – 2° semifinale WTA 250 Rouen;
Domenica 19 aprile
- Sky Sport Tennis alle 13.30 – finale ATP 500 Monaco; alle 16 – finale ATP 500 Barcellona;
- Sky Sport Uno alle 13.30 – finale ATP 500 Monaco;
- Sky Sport Mix alle 15 – finale WTA 500 Stoccarda