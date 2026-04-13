Barcellona e Monaco al via: i tornei LIVE su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atp Barcellona e Monaco di Baviera, dove vedere i tornei ATP 500 in tv e streaming

guida tv

Non ci si ferma mai nella stagione del tennis. Dopo Monte-Carlo si resta sul rosso con due prestigiosi tornei Atp 500 a Barcellona (al via Alcaraz, Musetti e Sonego) e Monaco di Baviera (con Darderi e Cobolli). Nel femminile c'è il Wta 500 di Stoccarda con Jasmine Paolini. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

RISULTATI LIVE: ATP - WTA

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOWQuattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 aprile: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

In ambito maschile si svolgeranno:

  • ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell, Barcellona (Spagna)
  • ATP 500 BMW Open by Bitpanda, Monaco (Germania)  

In ambito femminile:

  • WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix, Stoccarda (Germania)
  • WTA 250 Open Capfinances Rouen Métropole, Rouen (Francia)

Sky Sport Plus ed Extra Match per vivere tutte le partite

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky SportInoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.

La programmazione dei tornei ATP e WTA su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 13 aprile

  • Sky Sport Tennis  dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno dalle 11 alle 19.30 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Martedì 14 aprile

  • Sky Sport Tennis  dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno dalle 11 alle 18.45 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 5 tornei

Mercoledì 15 aprile

  • Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno  dalle 12 alle 18.15 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Giovedì 16 aprile

  • Sky Sport Tennis dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno  dalle 11 alle 17.45 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix  dalle 11 il meglio dei 4 tornei

Venerdì 17 aprile

  • Sky Sport Tennis   dalle 11 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Uno   dalle 11 alle 20 il meglio dei 4 tornei
  • Sky Sport Mix dalle 10 alle 20.30 il meglio dei 4 tornei

Sabato 18 aprile

  • Sky Sport Tennis  alle 13.30 – 1° semifinale ATP 500 Barcellona; alle 16 – 2° semifinale ATP 500 Barcellona;
  • Sky Sport Arena   alle 13.30 – 1° semifinale ATP 500 Monaco; alle 15.30 – 2° semifinale ATP 500 Monaco;
  • Sky Sport 253   alle 14 – 1° semifinale WTA 500 Stoccarda; alle 16 – 2° semifinale WTA 500 Stoccarda
  • Sky Sport 254  alle 15.30 – 1° semifinale WTA 250 Rouen; alle 17.30 – 2° semifinale WTA 250 Rouen;

Domenica 19 aprile

  • Sky Sport Tennis  alle 13.30 – finale ATP 500 Monaco; alle 16 – finale ATP 500 Barcellona;
  • Sky Sport Uno alle 13.30 – finale ATP 500 Monaco;
  • Sky Sport Mix   alle 15 – finale WTA 500 Stoccarda                                                 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Record stagionale per il tennis su Sky e TV8

ascolti

Oltre 3 milioni 230 mila spettatori e il 25,1% di share (su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e...

Barcellona e Monaco al via: i tornei LIVE su Sky

guida tv

Non ci si ferma mai nella stagione del tennis. Dopo Monte-Carlo si resta sul rosso con due...

Sinner festeggia con un tuffo: "Ma quanto è alto?"

monte-carlo

Sinner si tuffa dal trampolino del Monte-Carlo Beach, dopo la vittoria in finale contro Alcaraz....

Sinner trionfa a Monte-Carlo e torna n. 1 al mondo

atp monte-carlo

Sinner conquista il Masters 1000 di Monte-Carlo (il primo grande titolo in carriera sulla terra...

Sinner-Alcaraz, le news verso la finale

monte-carlo

A Monte-Carlo è il giorno della finale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E' la...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS