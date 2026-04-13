Barcellona e Monaco al via: i tornei LIVE su Sky

Non ci si ferma mai nella stagione del tennis. Dopo Monte-Carlo si resta sul rosso con due prestigiosi tornei Atp 500 a Barcellona (al via Alcaraz, Musetti e Sonego) e Monaco di Baviera (con Darderi e Cobolli). Nel femminile c'è il Wta 500 di Stoccarda con Jasmine Paolini. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Continua la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW . Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 13 a domenica 19 aprile : due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA.

Sky Sport Plus ed Extra Match per vivere tutte le partite

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento dove seguire live e con il commento in italiano gli incontri dei migliori giocatori italiani e tutti gli altri match di cartello.

Oltre a Sky Sport Tennis, i clienti Sky possono contare su Sky Sport Plus, l’esperienza interattiva pensata per seguire le grandi sfide maschili e femminili in modo ancora più immersivo. Sintonizzandosi sul canale 203 e premendo il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite, oppure il tasto interattività di Sky Glass se connessi a Internet, è possibile accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei in onda su Sky, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle classifiche ATP e WTA. Per i clienti NOW, è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi con le immagini live dai campi di gioco, curate e prodotte direttamente da ATP e WTA. Aggiornamenti costanti, notizie e approfondimenti saranno disponibili anche su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, grazie a Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto, gli abbonati potranno approfondire storie, analisi, retroscena e i profili dei protagonisti del circuito, per seguire da vicino la bellezza di questo sport.