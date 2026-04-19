Cobolli ko in finale: Shelton vince in due set

"È stata una settimana incredibile. Io e Ben l'abbiamo iniziata insieme tifando il Bayern Monaco in Champions League (ride, ndr). Poi ci siamo ritrovati in finale e oggi sei stato più bravo di me a tennis, ma sono sicuro che a calcio non sarebbe mai successo. Congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico. Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo. Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza e le ho chiesto di non farmi perdere. Ma visto che è andata così, forse è meglio che la prossima volta resti a casa (ride, ndr)".