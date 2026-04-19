Cobolli ko in finale: Shelton vince in due set

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Cobolli sconfitto in finale all'Atp Monaco di Baviera: Shelton vince in due set

atp monaco

Si è chiuso in finale il percorso di Flavio Cobolli all'Atp 500 di Monaco di Baviera. L'azzurro ha perso contro il numero 2 del seeding Ben Shelton con il punteggio di 6-2, 7-5. Per l'americano arriva il quinto titolo a livello Atp, il secondo del 2026. Con questa finale, Cobolli da lunedì sarà numero 13 al mondo (eguagliato il suo best ranking)

COBOLLI NUOVO NUMERO 13 DA LUNEDÌ

Gli highlights di Cobolli-Shelton

Cobolli: "Settimana incredibile, amo questo torneo"

"È stata una settimana incredibile. Io e Ben l'abbiamo iniziata insieme tifando il Bayern Monaco in Champions League (ride, ndr). Poi ci siamo ritrovati in finale e oggi sei stato più bravo di me a tennis, ma sono sicuro che a calcio non sarebbe mai successo. Congratulazioni a te e a tutto il tuo team: sei un grande amico. Ti auguro il meglio per questa stagione e spero di incontrarti di nuovo. Ho amato molto questo torneo e sicuramente ci tornerò. Grazie al pubblico, mi piace giocare qui con voi. Grazie di tutto anche al mio team. Ieri ho chiamato la mia ragazza e le ho chiesto di non farmi perdere. Ma visto che è andata così, forse è meglio che la prossima volta resti a casa (ride, ndr)".

Cobolli ko in finale: Shelton vince 6-2, 7-5

Finisce qui: Ben Shelton batte Flavio Cobolli con il punteggio di 6-2, 7-5 e conquista l'Atp 500 di Monaco di Baviera. Una partita divisa in due parti: nel primo set, Cobolli ha perso la battuta in apertura e ha sprecato ben sei palle del controbreak nel secondo game. Da quel momento, totale controllo da parte dell'americano, che ha chiuso 6-2 in 42 minuti. Molto più equilibrio invece nel secondo parziale, in cui il numero due del seeding ha conquistato il break (unico del secondo set) nell'undicesimo game, che gli ha permesso di andare a servire per chiudere il match. Per Shelton arriva così il quinto titolo a livello Atp, il secondo del 2026. Con questa finale, Cobolli da lunedì sarà numero 13 al mondo (eguagliato il suo best ranking).

11° game: break Shelton, 6-5 con Cobolli

Nel momento più importante arriva il break da parte di Shelton. Sul 30-30, Cobolli manda in rete il rovescio. Fatale poi il doppio fallo dell'azzurro che permette all'americano di andare a servire per chiudere il match e conquistare l'Atp 500 di Monaco.

10° game: Shelton tiene il servizio, 5-5 con Cobolli

Un gran game da parte di Cobolli, che sale 0-30 grazie al doppio fallo di Shelton. Sul 15-30, Flavio comanda lo scambio ma manda fuori il dritto che lo avrebbe mandato a due set point. Da qui arriva la reazione di Shelton, che con due punti consecutivi conferma la battuta: siamo 5-5.

9° game: Cobolli tiene il servizio, 5-4 con Shelton

Game non facile per Cobolli. Sotto 15-30, Flavio va dentro con il servizio e dritto per il 30-30. Poi, con due ottime prime Cobolli conferma anche questo turno di battuta. Shelton si prepara a servire per restare nel secondo set.

8° game: Shelton tiene il servizio, 4-4 con Cobolli

Il game si apre con il doppio fallo di Shelton. Nello scambio successivo, Cobolli manda lungo il dritto, ma rispondendo alla grande conquista il 30-30.  Da qui, arrivano due ottime prime dell'americano che si prende la parità: 4-4.

7° game: Cobolli tiene il servizio, 4-3 con Shelton

Shelton risponde aggressivo e strappa il primo punto del game, ma poi sbaglia con il dritto. Sul 15-15 arriva un importantissimo ace da parte di Cobolli (il secondo della sua partita), che vince altri due punti consecutivi per confermare anche questo turno di battuta. 

6° game: Shelton tiene il servizio, 3-3 con Cobolli

Cobolli sbaglia con il dritto, poi arriva l'ace da parte di Shelton per il 30-0. Con un'altra prima l'americano sale 40-0 e tiene il servizio con un altro ace. Parità: 3-3. Si gioca pochissimo in questo secondo set.

5° game: Cobolli tiene il servizio, 3-2 con Shelton

Cobolli continua a tenere in modo brillante il servizio. Ancora una volta, la terza su tre in questo set, l'azzurro a zero conferma la battuta e resta in vantaggio: 3-2.

4° game: Shelton tiene il servizio, 2-2 con Cobolli

Shelton sale 30-0, ma poi manda fuori il dritto. Sul 30-15, Cobolli regge lo scambio da fondo ma sbaglia col dritto lungolinea nel tentativo di aprire il campo. A quindici l'americano conferma il servizio. Ancora parità: 2-2.

3° game: Cobolli tiene il servizio, 2-1 con Shelton

Shelton risponde molto dietro e Cobolli ne approfitta: due prime vincenti per il 30-0, poi l'americano manda in rete il rovescio. Flavio tiene il servizio a zero per la seconda volta su due in questo set.

2° game: Shelton tiene il servizio, 1-1 con Cobolli

Cobolli sbaglia con il dritto, poi non può nulla sulla volée di Shelton (30-0). Flavio vince due punti consecutivi trovando una meravigliosa risposta di rovescio lungolinea. Sul 30-30, Shelton non sbaglia con la prima di servizio, poi chiude il game grazie all'errore in risposta di Cobolli: 1-1.

1° game: Cobolli tiene il servizio, 1-0 con Shelton

Il primo punto del secondo set è di Cobolli, che approfitta dell'errore con la volée giocata a rete da Shelton. Flavio sale 30-0, poi va dentro con un bel passante di rovescio. A zero Cobolli porta a casa il primo game di questo parziale, 1-0.

2° SET AL VIA: Cobolli al servizio.

Shelton vince il 1° set: 6-2 contro Cobolli

Ben Shelton si porta a casa il primo set nella finale dell'Atp 500 di Monaco contro Flavio Cobolli: 6-2 il punteggio in favore dell'americano dopo 43 minuti di gioco. Una partita non facile per Flavio, che dopo aver perso il servizio in apertura ha sprecato ben sei palle del controbreak nel secondo game. Tra poco il secondo set in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

7° game: Cobolli annulla sei set point e tiene il servizio, Shelton avanti 5-2

Cobolli non molla ed è protagonista di un game durissimo al servizio, in cui ha annullato ben sei set point (tre partendo da 0-40, altri tre ai vantaggi). Con un serve and volley l'azzurro si guadagna la chance di 2-5, che sfrutta dopo l'errore di rovescio lungolinea del suo avversario. Shelton si prepara a servire per chiudere il primo set.

6° game: Shelton tiene il servizio, 5-1 con Cobolli

Cobolli vince il primo punto del game: Shelton viene a giocare a rete e Flavio lo punisce con un bel dritto lungolinea. Sul 30-30, Cobolli risponde bene ma durante lo scambio manda in rete il rovescio (40-30). Con una prima vincente Shelton non sbaglia e sale 5-1. Cobolli si prepara a servire per restare nel primo set. 

5° game: Cobolli tiene il servizio, Shelton avanti 4-1

Cobolli muove il punteggio con una prestazione molto solida al servizio: l'azzurro sbaglia pochissimo nel quinto gioco e a quindici porta a casa il game.

4° game: Shelton tiene il servizio, 4-0 con Cobolli

Shelton legge male il lob di Cobolli (15-15). Flavio prova a riaccendersi e gioca una palla corta delicatissima (40-30), poi però non può nulla sull'ace dell'americano. Siamo 4-0.

3° game: break Shelton, 3-0 con Cobolli

Momento complicato al servizio per Cobolli. Shelton sale 0-15 con un dritto lungolinea vincente, poi arrivano ben due doppi falli consecutivi di Flavio. A zero l'americano strappa nuovamente la battuta a Cobolli.

2° game: Shelton annulla sei palle break e tiene il servizio, 2-0 con Cobolli

Game lunghissimo in cui alla fine è Shelton ad avere la meglio. Il numero due del seeding conquista il 15-0 con la prima palla corta del match. Sempre in spinta, l'americano sbaglia due volte consecutive con il dritto e permette a Cobolli di salire 15-30. Sul 30-30, Flavio gioca una gran risposta e si guadagna una palla del controbreak, annullata al servizio da Shelton. Si va ai vantaggi con Cobolli che gioca sempre molto bene in risposta ma spreca altre cinque chance di 1-1.  Alla fine è Shelton il primo a vincere due punti consecutivi e a confermare il break conquistato in apertura: 2-0.

1° game: break Shelton, 1-0 con Cobolli

Il primo punto del match è di Shelton che approfitta dell'errore con il dritto di Cobolli dopo la risposta dell'americano. Shelton sale 0-30, poi cede dopo il primo lungo scambio del match (15-30). Si arriva al 15-40, con Cobolli che manda fuori il rovescio e perde la battuta. Inizio non facile per l'azzurro.

Si parte, inizia Cobolli-Shelton!

1° SET AL VIA: Cobolli al servizio. La finale è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Concluso il riscaldamento, ultimi minuti prima dell'inizio della finale tra Cobolli e Shelton.

Via al riscaldamento!

Effettuato il sorteggio, poi la classica foto con i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, poi la finale!

Giocatori in campo!

Il primo a essere accolto dal pubblico è Flavio Cobolli, seguito da Ben Shelton. A breve si parte!

Ormai tutto pronto a Monaco di Baviera: tra poco l'inizio della finale dell'Atp 500 tra Cobolli e Shelton.

L'albo d'oro delle ultime edizioni

  • 2025 - Alexander ZVEREV (Ger)
  • 2024 - Jan-Lennard STRUFF (Ger)
  • 2023 - Holger RUNE (Den)
  • 2022 - Holger RUNE (Den)
  • 2021 - Nikoloz BASILASHVILI (Geo)

Il vincitore incasserà oggi un assegno da 478.935 euro. Al finalista, invece, andranno 257.705 euro

Cobolli è il primo italiano a giocare una finale a Monaco dal 2019, quando Berrettini perse contro Garin. L'ultimo campione azzurro in Baviera risale al 1968 (Martin Mulligan che superò in finale il rumeno Ion Tiriac)

Grazie alla finale raggiunta all’ATP 500 di Monaco di Baviera, Flavio Cobolli ha eguagliato il suo best ranking: da lunedì il romano tornerà almeno n. 13 al mondo. In caso di trionfo in Germania e ko di Rublev nella finale di Barcellona, però, salirebbe n. 12 Atp, diventando il settimo miglior italiano di sempre in classifica, al pari di Paolo Bertolucci

Cobolli scala la classifica dopo la finale conquistata a Monaco

Cobolli scala la classifica dopo la finale conquistata a Monaco

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Per Shelton sarà il 30° match in carriera contro tennisti italiani. Il record è di 14 vittorie e 15 sconfitte, battuto quest'anno da Jannik Sinner nei quarti di finale degli Australian Open

Per Cobolli sarà il quarto match stagionale contro giocatori statunitensi. Il record è 1-2, ma la vittoria risale alla finale di Acapulco contro Frances Tiafoe. Il bilancio complessivo per Flavio è di 8 successi e 13 sconfitte

Cobolli ha un bilancio di 2 vittorie e 16 sconfitte contro avversari top 10. Oltre al successo su Zverev ieri, il romano aveva superato Rune lo scorso anno a Madrid (il danese costretto al ritiro per infortunio dopo il primo set)

Per Shelton è la settima finale nel circuito maggiore, la seconda dell'anno dopo Dallas. Lo statunitense andrà a caccia del quinto titolo in carriera dopo Tokyo 2023, Houston 2024, Toronto 2025 e Dallas 2026

Shelton giocherà la seconda finale consecutiva a Monaco di Baviera. Lo statunitense raggiunse lo scorso anno l'ultimo atto dell'Atp 500 tedesco, poi battuto da Sascha Zverev

Il cammino di Shelton

  • 1° turno: vs Nava 7-6, 3-6, 6-3
  • 2° turno: vs Blockx 6-4, 7-6
  • Quarti: vs Fonseca 6-3, 3-6, 6-3
  • Semifinali: vs Molcan 6-3, 6-4

La dedica al piccolo Mattia

Dopo aver conquistato la finale a Monaco battendo in due set Alexander Zverev, Flavio Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Ma il motivo non era molto più personale e non legato alla prima vittoria in carriera sul tedesco. Cobolli piangeva per la recente scomparsa del 13enne Mattia, promessa che frequentava il Tennis Club Parioli, e a lui aveva dedicato un messaggio su Instagram, che potete leggere qui sotto.

Il motivo delle lacrime di Cobolli dopo il match con Zverev

Il motivo delle lacrime di Cobolli dopo il match con Zverev

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Cobolli giocherà oggi la quinta finale in carriera nel circuito maggiore, la seconda dell'anno e la quarta a livello Atp 500. Sono tre i trionfi del romano: Bucarest 2025, Amburgo 2025 e Acapulco 2026

Cobolli si presenta a questo match dopo la vittoria su Sascha Zverev, la più importante in carriera per classifica. Una partita perfetta dell'azzurro, impreziosita da 32 vincenti

Il cammino di Cobolli

  • 1° turno: vs Dedura 6-4, 7-5
  • 2° turno: vs Bergs 6-2, 6-3
  • Quarti: vs Kopriva 6-3, 6-2
  • Semifinali: vs Zverev 6-3, 6-3

Cobolli-Shelton, i precedenti

  • 2024 - Ginevra (R16): Cobolli b. Shelton 4-6, 7-6, 6-2
  • 2024 - Washington (SF): Cobolli b. Shelton 4-6, 7-5, 6-3
  • 2025 - Acapulco (R32): Shelton b. Cobolli 7-6, 7-6
  • 2025 - Toronto (R16): Shelton b. Cobolli 6-4, 4-6, 7-6
  • 2025 - Parigi (R32): Shelton b. Cobolli 7-6, 6-3

Sarà il sesto confronto nel circuito maggiore tra Cobolli e Shelton. Il bilancio complessivo nei precedenti è 3-2 per lo statunitense che ha vinto le ultime tre sfide, tutte giocate sul cemento. L'unica partita sulla terra rossa risale a Ginevra 2024. 

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

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Appuntamento alle ore 13.30 sul Campo Centrale dell'MTTC Iphitos di Monaco di Baviera, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

È il giorno della finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera tra Flavio Cobolli e Ben Shelton

COBOLLI-SHELTON 2-6, 5-7

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