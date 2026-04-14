Alcaraz, Musetti e non solo: che martedì su Sky

Sarà un super martedì di tennis da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . A Barcellona debuttano Alcaraz e Musetti, impegnati contro il finlandese Virtanen e lo spagnolo Landaluce. Spazio anche a Sonego contro l'iberico Martinez. A Monaco di Baviera esordio per Zverev, Cobolli e Darderi, mentre al Wta Rouen c'è Cocciaretto

Sull'asse Barcellona-Monaco di Baviera sarà un super martedì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Un ricco programma che vedrà in campo quattro italiani , Carlos Alcaraz e Sascha Zverev . In Spagna tornerà in campo il n. 2 al mondo che, dopo la finale di Monte-Carlo persa contro Jannik Sinner, affronterà il finlandese Virtanen. Debutteranno al Godò anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego in un doppio Italia-Spagna, rispettivamente contro Martin Landaluce e Pedro Martinez. In Germania, invece, oltre al padrone di casa Sascha Zverev (esordio con Miomir Kecmanovic) ci saranno Flavio Cobolli e Luciano Darderi . Il romano incontrerà il tedesco Diego Dedura, proveniente dalle qualificazioni, mentre l'italoargentino affronterà il cinese Zhizhen Zhang. Attenzione anche in campo femminile con l'esordio di Elisabetta Cocciaretto al Wta 250 di Rouen contro la russa Charaeva.

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