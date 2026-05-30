Tre azzurri per gli ottavi: il programma di oggi

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Roland Garros, il programma di oggi: partite e orari

roland garros

E' un sabato azzurro quello del Roland Garros, dove si completano gli incontri di 3° turno. Flavio Cobolli apre lo Chatrier alle ore 12, Berrettini sfida Comesana non prima delle 13, mentre Arnaldi affronta il belga Collignon. Tra le donne tocca alla n.1 del mondo Sabalenka

LIVE: COBOLLI-TIENBERRETTINI-COMESANA

Tanta Italia in campo oggi al Roland Garros, dove si completa il programma del 3° turno del tabellone maschile. Apre le danze sullo Chatrier Flavio Cobolli, testa di serie n.10 del tabellone, che affronta lo statunitense Learner Tien (18 del seeding), che guida 1-0 nei precedenti. Alle 13 sul Mathieu tocca a Matteo Berrettini, unico finalista Slam rimasto in questo lato di tabellone orfano di Jannik Sinner: il romano sfida l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi sarà protagonista sul Campo 14 per sfidare il belga Raphael Collignon, giustiziere al 2° turno di Ben Shelton. 

Roland Garros, il programma di sabato dei singolari

CAMPO PHILIPPE-CHATRIER

  • ore 12.00 – (10) Cobolli vs (18) Tien
  • a seguire – Parry vs (6) Anisimova
  • non prima delle 16.00 – (4) Gauff vs (28) Potapova
  • non prima delle 20.15 – (4) Auger-Aliassime vs (31) Nakashima

CAMPO SUZANNE-LENGLEN

  • ore 11.00 – (17) Jovic vs (16) Osaka
  • a seguire – (1) Sabalenka vs Kasaktina
  • a seguire – (WC) Kouame vs Tabilo
  • a seguire – (Q) Faria vs (19) Tiafoe

CAMPO SIMONNE-MATHIEU

  • ore 11.00 – Sakkari vs Chwalinska
  • non prima delle 13.00 – Berrettini vs Comesana
  • a seguire – (9) Mboko vs (19) Keys

CAMPO 14

  • ore 11.00 – (25) F. Cerundolo vs Svajda
  • a seguire – (22) Kalinskaya vs Osorio
  • a seguire – Arnaldi vs Collignon

CAMPO 7

  • non prima delle 12.00 – (25) Shnaider vs Oliynykova
  • a seguire – J.M. Cerundolo vs Landaluce

 

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