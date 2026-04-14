Cobolli e Darderi al 2° turno: Dedura e Zhang ko

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Cobolli e Darderi al 2° turno all'Atp Monaco di Baviera: battuti Dedura e Zhang

atp monaco

Luciano Darderi debutta all'Atp 500 di Monaco di Baviera con una vittoria in tre set contro il cinese Zhizhen Zhang, sconfitto 7-6, 3-6, 6-1. Avanti anche Flavio Cobolli, che si libera in due set del giovane tedesco Dedura. Tutto il torneo diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

ATP BARCELLONA: SONEGO E MUSETTI AL 2° TURNO - RISULTATI MONACO LIVE

Flavio Cobolli non sbaglia e si qualifica per il 2° turno del torneo Atp di Monaco di Baviera. Il 23enne romano, n.16 del ranking e quarto favorito del seeding, ha superato al primo turno il mancino tedesco Diego Dedura, n.258 ATP, promosso dalle qualificazioni, che proprio qui lo scorso anno raggiunse gli ottavi diventando il primo classe 2008 a conquistare una vittoria a livello ATP. 6-4, 7-5 i parziali per Cobolli, che ora il belga Zizou Bergs

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Darderi al 2° turno: Zhang battuto in tre set

Luciano Darderi debutta con una vittoria al torneo Atp 500 di Monaco di Baviera. Il n.21 del ranking e sesto favorito del seeding ha superato il cinese Zhizhen Zhang, n.242 ATP, in gara con il ranking protetto, in quella che era una sfida inedita tra i due. 7-6, 3-6, 6-1 i parziali per l'italoargentino, che dopo aver vinto il primo set al tie-break, ha ceduto un po' a sorpresa il secondo. Nel terzo poi non c'è stata più storia: due break hanno indirizzato set e match in favore di Darderi, che al 2° turno attende il ceco Vit Kopriva. 

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