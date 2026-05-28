Sinner-Cerundolo oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner impegnato sul Philippe Chatrier contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 al mondo, per il secondo turno del Roland Garros. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
LIVE: COBOLLI-WU - TUTTI I RISULTATI
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1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Cerundolo
Non poteva esserci avvio migliore per Sinner che mette in campo quattro prime e tiene il servizio a zero. Posizione molto arretrata in risposta di Cerundolo, Jannik riesce subito a prendere lo scambio in mano con diverse variazioni
INIZIA IL MATCH! Sinner al servizio
Cerundolo ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere: inizia il riscaldamento!
Sinner e Cerundolo sono in campo!
Quasi tutto pronto sul Philippe Chatrier: tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Juan Manuel Cerundolo! Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti in tempo reale
Il vincente di questo match affronterà al 3° turno Martin Landaluce o Vit Kopriva, impegnati nel secondo match di giornata (non prima delle 12) sul Campo 9
Sono nove gli argentini ad aver raggiunto al secondo turno del Roland Garros (Burruchaga, F. Cerundolo, Comesana, Diaz Acosta, Navone, Tirante, Trungelliti, Ugo Carabelli, JM Cerundolo): non accadeva dal 2008
Nell'Era Open, solo quattro giocatori hanno battuto il n. 1 del seeding al Roland Garros prima del terzo turno. L'ultimo a esserci riuscito è stato Karol Kucera nel 2000, quando superò Andrè Agassi al 2° turno
Juan Manuel Cerundolo non ha mai battuto un top 10 in carriera. Può diventare il primo argentino a battere il n. 1 al mondo da Del Potro, che agli US Open 2018 superò Nadal. L'ultimo albiceleste ad aver battuto il n. 1 al mondo sulla terra rossa, invece, è stato Calleri in Coppa Davis 2003, contro Ferrero
I giocatori con più vittorie sulla terra rossa nel 2026
- Jannik Sinner 18
- Rafael Jodar 17
- Luciano Darderi 17
- Tomas Martin Etcheverry 16
Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro ternnisti mancini. L'ultimo ko risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. Jannik, inoltre, ha un record di 18-2 con tennisti argentini (gli unici ko con Francisco Cerundolo)
In caso di vittoria oggi, Sinner raggiungerebbe il 3° turno per il 12esimo Slam consecutivo. L'ultima volta in cui l'azzurro è uscito nei primi due turni di un major risale al Roland Garros 2023, contro Daniel Altmaier
Il profilo di Juan Manuel Cerundolo
Soprannominato 'computer', è nato (quasi) in un campo da tennis: tutto su Juan Manuel CerundoloVai al contenuto
Il soprannome "computer"
Il suo vero soprannome è Juanma (così lo chiamano in famiglia), ma alcuni lo chiamano 'computer'. "Alcuni mi chiamano così, anche se di solito sono Juanma. È un soprannome nato durante la pandemia, quando eravamo in lockdown e giocavo a Fifa con i miei amici. Ognuno di noi aveva un soprannome". Anche se un altro motivo dietro questo soprannome è la sua meticolosità nel tennis. "A mio padre è sempre piaciuto analizzare il calendario, i numeri, le statistiche, le classifiche, e lo stesso vale per me. Studio molto il tennis, i numeri e i dati . È una risorsa preziosa".
Cobolli ora in campo con Wu
Il lungo giovedì azzurro inizia adesso sul Campo 7 con Flavio Cobolli che affronta il cinese Yibing Wu. Segui il risultato in tempo reale
Cobolli-Wu, il risultato del 2° turno LIVEVai al contenuto
Cerundolo, una famiglia di sportivi
Una cosa è certa: trovare una famiglia più sportiva di quella Cerundolo non è così semplice. Il padre Alejandro (detto anche Toto) è stato numero 309 nella classifica PIF Atp nel 1982. Poi ci sono Francisco e Juan Manuel, anche loro tennisti e la sorella Maria Constanza, che ha giocato nella nazionale argentina di hockey su prato e ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Giovanili del 2018.
Il precedente a Wimbledon
Sarà la seconda sfida tra i due, con Sinner che è avanti 1-0 nei precedenti. L'unico confronto risale al primo turno di Wimbledon 2023, in cui Jannik trionfò con il punteggio 6-2, 6-2, 6-2 in meno di un'ora e mezza di gioco
Come arriva Cerundolo jr
Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco, arriva dal successo in tre set sul britannico Fearnley con lo score di 6-2, 7-6, 7-6. Cerundolo jr, n. 56 al mondo, non è mai andato oltre il secondo turno di uno Slam
Sinner: "Lo scorso anno a Parigi ho imparato tanto"
L'esordio vincente con Tabur
Sinner si presenta al 2° turno dopo l'ottima prestazione all'esordio contro il francese Tabur, battuto in poco più di due ore con una solida prova. Per l'azzurro è stata la 30esima vittoria consecutiva
Sinner parte bene: Tabur ko in tre setVai al contenuto
Il fattore caldo
Come nei primi giorni del torneo, anche oggi c’è un fattore da non sottovalutare: il caldo afoso. Le previsioni di Meteo France indicano temperature superiori ai 30 gradi per tutta la giornata, con rischio di temporali tra il pomeriggio e la sera. Durante il match di Sinner, il termometro segnerà circa 32 gradi, ma la temperatura percepita potrebbe raggiungere i 36.
Gli altri match da seguire
UOMINI
- Collignon (Bel) vs [5] Shelton (Usa) - 3° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen
- [4] Auger-Aliassime (Can) vs Burruchaga (Arg) - non prima delle 16 sul Simonne-Mathieu
- Hurkacz (Pol) vs [15] Tiafoe (Usa) - 2° match dalle 11 sul Campo 14
DONNE
- [1] Sabalenka vs Jacquemot (Fra) - ore 12 sul Philippe-Chatrier
- Grabher (Aut) vs [6] Anisimova (Usa) - 2° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen
- [4] Gauff (Usa) vs Sherif (Egy) - 3° match dalle 11 sul Suzanne-Lenglen
Il programma di oggi degli italiani
- [1] SINNER (Ita) vs Cerundolo (Arg) - ore 12 sul Philippe-Chatrier
- BERRETTINI (Ita) vs [22] Rinderknech (Fra) - ore 20.15 sul Philippe-Chatrier
- ARNALDI (Ita) vs Tsitsipas - 4° match dalle 11 sul Campo 14
- [10] COBOLLI (Ita) vs Wu (Chn) - ore 11 sul Campo 7
- Comesana (Arg) vs [14] DARDERI (Ita) - 3° match dalle 11 sul Campo 6
Il match è in programma alle 12 sul Philippe Chatrier: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo per il 2° turno del Roland Garros. L'azzurro aprirà il programma sullo Chatrier contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, n. 56 al mondo