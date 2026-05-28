Il suo vero soprannome è Juanma (così lo chiamano in famiglia), ma alcuni lo chiamano 'computer'. "Alcuni mi chiamano così, anche se di solito sono Juanma. È un soprannome nato durante la pandemia, quando eravamo in lockdown e giocavo a Fifa con i miei amici. Ognuno di noi aveva un soprannome". Anche se un altro motivo dietro questo soprannome è la sua meticolosità nel tennis. "A mio padre è sempre piaciuto analizzare il calendario, i numeri, le statistiche, le classifiche, e lo stesso vale per me. Studio molto il tennis, i numeri e i dati . È una risorsa preziosa".