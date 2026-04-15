Darderi, Cobolli e non solo: il programma su Sky

Sull'asse Barcellona-Monaco di Baviera sarà un super mercoledì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Si giocano i primi ottavi di finale, con in campo tanti big: da De Minaur a Tsitsipas a Shelton. Occhi puntati sulla terra tedesca sui due azzurri in tabellone. Flavio Cobolli affronta il belga Zizou Bergs, n°40 del mondo, con cui ha vinto due dei tre precedenti. Luciano Darderi , sesta testa di serie del seeding, se la vedrà con il ceco Vit Kopriva (1-0 per l'azzurro nei precedenti): in caso di successo per entrambi, sarà derby italiano ai quarti. Al Wta 500 di Stoccarda debutto per Jasmine Paolini contro la turca Zeynep Sonmez.

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