Darderi, Cobolli e non solo: il programma su Sky

Si giocano i primi ottavi di finale a Barcellona e Monaco di Baviera, con in campo Cobolli contro Bergs e Darderi contro Kopriva. Al Wta 500 di Stoccarda debutto per Jasmine Paolini contro la turca Zeynep Sonmez. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
RISULTATI LIVE: MONACO - BARCELLONA
Sull'asse Barcellona-Monaco di Baviera sarà un super mercoledì di tennis, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano i primi ottavi di finale, con in campo tanti big: da De Minaur a Tsitsipas a Shelton. Occhi puntati sulla terra tedesca sui due azzurri in tabellone. Flavio Cobolli affronta il belga Zizou Bergs, n°40 del mondo, con cui ha vinto due dei tre precedenti. Luciano Darderi, sesta testa di serie del seeding, se la vedrà con il ceco Vit Kopriva (1-0 per l'azzurro nei precedenti): in caso di successo per entrambi, sarà derby italiano ai quarti. Al Wta 500 di Stoccarda debutto per Jasmine Paolini contro la turca Zeynep Sonmez.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 12.30 - SONMEZ (Tur) - PAOLINI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11 - RINDERKNECH (Fra) - FONSECA (Bra)
- a seguire: MAROSZAN (Hun) - TSITSIPAS (Gre)
- a seguire: BLOCKX (Bel) - SHELTON (Usa)
- a seguire: COBOLLI (Ita) - BERGS (Bel)
- a seguire: KOPRIVA (Cze) - DARDERI (Ita)
- a seguire: NORRIE (Gbr) - QUINN (Usa)
- a seguire: LYS (Ger) - SVITOLINA (Ukr)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.