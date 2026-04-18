Cobolli-Zverev in semifinale: il programma su Sky

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Atp Barcellona e Monaco, il programma di oggi: partite e orari

Tennis

AMonaco e a Barcellona è il giorno delle semifinali. In Germania Flavio Cobolli affronta il padrone di casa e numero 1 del seeding Alexander Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

COBOLLI-ZVEREV LIVE

Tempo di semifinali nei tornei Atp 500 di Monaco di Baviera e Barcellona, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per l'Italia il protagonista sarà Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla vittoria contro Kopriva in due set, se la vedrà alle 13.30 contro Alexander Zverev, numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 in quel di Monaco. Sarà la terza sfida tra i due, con Zverev che ha vinto entrambi i precedenti giocati con Cobolli.

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • ore 13.30 - Atp Monaco: Zverev (Ger) vs COBOLLI (Ita)
  • ore 16 - Atp Barcellona: Jodar (Spa) vs Fils (Fra)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 13.30 - Atp Barcellona: Rublev vs Medjedovic (Srb)
  • ore 16 - Atp Barcellona: Jodar (Spa) vs Fils (Fra)

SKY SPORT ARENA (204) + canale 255 di Sky

  • ore 13.30 - Atp Monaco: Zverev (Ger) vs COBOLLI (Ita)
  • ore 15 - Atp Monaco: Molcan (Svk) vs Shelton (Usa)

Canale 253 di Sky

  • ore 14 - Wta Stoccarda: Svitolina (Ukr) vs Muchova (Cze)
  • ore 16 - Wta Stoccarda: Rybakina (Kaz) vs Andreeva

Canale 254 di Sky

  • ore 15.30 - Wta Rouen: Kostuk (Ukr) vs Maria (Ger)
  • ore 17.30 - Wta Rouen: Podrez (Ukr) vs Cirstea (Rom)

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

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