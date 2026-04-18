Cobolli-Zverev in semifinale: il programma su Sky

AMonaco e a Barcellona è il giorno delle semifinali. In Germania Flavio Cobolli affronta il padrone di casa e numero 1 del seeding Alexander Zverev. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Tempo di semifinali nei tornei Atp 500 di Monaco di Baviera e Barcellona , da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Per l'Italia il protagonista sarà Flavio Cobolli . Il romano, reduce dalla vittoria contro Kopriva in due set, se la vedrà alle 13.30 contro Alexander Zverev , numero 3 al mondo e testa di serie numero 1 in quel di Monaco. Sarà la terza sfida tra i due, con Zverev che ha vinto entrambi i precedenti giocati con Cobolli.

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