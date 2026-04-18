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Flavio Cobolli batte Zverev a Monaco e scoppia in lacrime: ecco il motivo

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Dopo aver conquistato la finale a Monaco battendo in due set Alexander Zverev, Flavio Cobolli si è seduto nel suo angolo lasciandosi andare a un pianto liberatorio. Ma il motivo non era molto più personale e non legato alla prima vittoria in carriera sul tedesco. Cobolli piangeva per la recente scomparsa del 13enne Mattia, promessa che frequentava il Tennis Club Parioli, e a lui aveva dedicato un messaggio su Instagram, che potete leggere qui sotto.

GLI HIGHLIGHTS DI COBOLLI-ZVEREV

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