Sinner-Ofner LIVE sabato su Sky Sport

Jannik Sinner debutterà sabato (orario da definire) agli Internazionali BNL d'Italia 2026. L'avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, che sabato 9 maggio sarà impegnato nell'esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Al Foro Italico, l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking. Il match (con orario e campo da definire) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.