Sinner-Ofner LIVE sabato su Sky Sport

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Sinner-Ofner agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Jannik Sinner debutterà sabato (orario da definire) agli Internazionali BNL d'Italia 2026. L'avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del mondo. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte-Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, che sabato 9 maggio sarà impegnato nell'esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Al Foro Italico, l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking. Il match (con orario e campo da definire) sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sinner-Ofner, i precedenti

Sarà il primo confronto a livello Atp tra i due giocatori, che però si sono afffrontati una volta a livello Challenger. Era il 2019 nella finale del Challenger di Ortisei, con Sinner che era reduce dal trionfo alle Atp Finals, il suo primissimo sigillo nel tennis che conta. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo. 

  • 2019 – (F) Challenger Ortisei: Sinner b. Ofner 6-2, 6-4

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