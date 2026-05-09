Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Si completa il 2° turno del torneo maschile agli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico, con in campo il n°1 del mondo Jannik Sinner, che affronta l'austriaco Ofner. Tra gli azzurri debutto anche per Cobolli, Bellucci sfida Etcheverry, per Pellegrino c'è Fils. Nel torneo femminile 3° turno per Paolini contro la belga Mertens. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Super sabato di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si completa il 2° turno del tabellone maschile ed è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il n°1 del mondo va a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, il primo a Roma nella sua carriera: la corsa comincia contro l'austriaco Sebastian Ofner, n°82 del mondo. Esordio anche per Flavio Cobolli, 12 del ranking, che sfida il francese Térence Atmane, n°51 del mondo. Mattia Bellucci affronta invece l'argentino Etcheverry, 24^ testa di serie del seeding. Super match per Andrea Pellegrino contro il francese Arthur Fils. Tra le donne siamo già al 3° turno: la campionessa in carica Jasmine Paolini se la vedrà con la belga Elise Mertens, 21 del seeding.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 20.45
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Rublev vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire: Etcheverry vs BELLUCCI (Ita)
- dalle 16.30: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Machac (Cze) vs Medvedev
- ore 13: PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel)
- a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11-16: Diretta Tennis
- as eguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)
SKY SPORT 251 (fino alle 20, poi Sky Sport Arena)
- ore 11: Gauff (Usa) vs Sierra (Arg)
- a seguire: Auger-Aliassime (Can) vs Navone (Arg)
- a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Golubic (Sui) vs Andreeva
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)
SKY SPORT 252 (fino alle 20)
- ore 11: Rublev vs Kecmanovic (Srb)
- a seguire: Etcheverry (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shleton (Usa)
- a seguire: Medjedovic (Srb) vs Fonseca (Bra)
SKY SPORT 253
- ore 11: Tirante (Arg) vs Norrie (Gbr)
- a seguire: Cilic (Cro) vs Landaluce (Spa)
- a seguire: Sabalenka vs Cirstea (Rom)
- a seguire: Tiafoe (Usa) vs Buse (Per)
- a seguire: Popyrin (Aus) vs Mensik (Cze)
- a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.