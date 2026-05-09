Shevchenko e Terry ko in finale a Londra al EA7 World Legends Padel Tourpadel londra
A Londra nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026 vince la coppia formata da Darrent Bent e Dwight Gayle, che hanno battuto in finale l’ex milanista Shevchenko e l’ex capitano del Chelsea John Terry. Con questo successo, la coppia Bent-Gayle si qualifica alle Finals in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo gli altri vincitori delle tappe di Milano e New York: Rakitic, Candela, Toni e Ceccarelli. Prossima tappa: 6 e 7 giugno a Istanbul
In Inghilterra, due vincitori inglesi. A Londra, sui campi di Padel Hub, nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, hanno trionfato Darren Bent, ex attaccante di Tottenham (con cui ha vinto la Coppa di Lega), Sunderland, Aston Villa e della Nazionale inglese, e Dwight Gayle, ex attaccante di Newcastle e Crystal Palace. 9-3 il risultato finale. Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale contro la coppia più attesa dalle centinaia di tifosi presenti, quella formata dal Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e dal mito inglese John Terry, storico capitano del Chelsea, dell’Inghilterra, un difensore che ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio.
Bent e Gayle qualificati alle Finals di Dubai
Bent e Gayle, grazie al successo londinese, si sono qualificati alle Finals di EA7 World Legends Padel Tour, in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo nella lista degli iscritti i vincitori delle tappe di Milano e New York: Ivan Rakitic, Vincent Candela, Luca Toni, Luca Ceccarelli.
London Open, i risultati
Girone di qualificazione
- Terry-Shevchenko b. Morris-O’Hara 9-3
- Morris-O’Hara b. Le Saux-Sidwell 9-5
- Gayle-Bent b. Cudicini-Cech 9-1
- Terry-Shevchenko b. Le Saux-Sidwell 9-0
- Hasselbaink-Di Matteo b. Cudicini-Cech 9-7
- Gayle-Bent b. Hasselbaink-Di Matteo 9-5
Semifinali
- Terry-Shevchenko b. Hasselbaink-Di Matteo 9-8
- Gayle-Bent b. Cudicini Cech*** 9-2
Finale
- Gayle-Bent b. Terry-Shevchenko 9-3
***Cudicini-Cech ripescati in semifinale, a causa del ritiro di Morris-O’Hara, per l’infortunio di Morris
Da Di Matteo a Cudicini e Cech: chi c’era a Londra
La partita in assoluto più combattuta è stata la semifinale fra Terry e Shevchenko da una parte e Roberto Di Matteo (Campione d’Europa sulla panchina del Chelsea) e Jimmy Floyd Hasselbaink (due volte miglior marcatore della Premier League con Leeds e Chelsea) dall’altra: 9-8 il finale per i primi, dopo oltre un’ora di gioco. Al via del torneo londinese tante altre stelle, compresi Carlo Cudicini e Peter Cech, che hanno costruito due grandi carriere in porta. Cech, con Chelsea e Arsenal, ha vinto in totale 18 trofei. La prossima tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour sarà in programma a Istanbul, in Turchia, il 6 e 7 giugno.