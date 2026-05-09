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Shevchenko e Terry ko in finale a Londra al EA7 World Legends Padel Tour

padel londra

A Londra nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026 vince la coppia formata da Darrent Bent e Dwight Gayle, che hanno battuto in finale l’ex milanista Shevchenko e l’ex capitano del Chelsea John Terry. Con questo successo, la coppia Bent-Gayle si qualifica alle Finals in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo gli altri vincitori delle tappe di Milano e New York: Rakitic, Candela, Toni e Ceccarelli. Prossima tappa: 6 e 7 giugno a Istanbul

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In Inghilterra, due vincitori inglesi. A Londra, sui campi di Padel Hub, nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, hanno trionfato Darren Bent, ex attaccante di Tottenham (con cui ha vinto la Coppa di Lega), Sunderland, Aston Villa e della Nazionale inglese, e Dwight Gayle, ex attaccante di Newcastle e Crystal Palace. 9-3 il risultato finale. Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale contro la coppia più attesa dalle centinaia di tifosi presenti, quella formata dal Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e dal mito inglese John Terry, storico capitano del Chelsea, dell’Inghilterra, un difensore che ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio.

EA7 World Padel Legends Tour 2026

Bent e Gayle qualificati alle Finals di Dubai

Bent e Gayle, grazie al successo londinese, si sono qualificati alle Finals di EA7 World Legends Padel Tour, in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo nella lista degli iscritti i vincitori delle tappe di Milano e New York: Ivan Rakitic, Vincent Candela, Luca Toni, Luca Ceccarelli.

London Open, i risultati

Girone di qualificazione

  • Terry-Shevchenko b. Morris-O’Hara 9-3
  • Morris-O’Hara b. Le Saux-Sidwell 9-5
  • Gayle-Bent b. Cudicini-Cech 9-1
  • Terry-Shevchenko b. Le Saux-Sidwell 9-0
  • Hasselbaink-Di Matteo b. Cudicini-Cech 9-7
  • Gayle-Bent b. Hasselbaink-Di Matteo 9-5

Semifinali

  • Terry-Shevchenko b. Hasselbaink-Di Matteo 9-8
  • Gayle-Bent b. Cudicini Cech*** 9-2

Finale

  • Gayle-Bent b. Terry-Shevchenko 9-3

 

***Cudicini-Cech ripescati in semifinale, a causa del ritiro di Morris-O’Hara, per l’infortunio di Morris

 

Di Matteo

Da Di Matteo a Cudicini e Cech: chi c’era a Londra

La partita in assoluto più combattuta è stata la semifinale fra Terry e Shevchenko da una parte e Roberto Di Matteo (Campione d’Europa sulla panchina del Chelsea) e Jimmy Floyd Hasselbaink (due volte miglior marcatore della Premier League con Leeds e Chelsea) dall’altra: 9-8 il finale per i primi, dopo oltre un’ora di gioco. Al via del torneo londinese tante altre stelle, compresi Carlo Cudicini e Peter Cech, che hanno costruito due grandi carriere in porta. Cech, con Chelsea e Arsenal, ha vinto in totale 18 trofei. La prossima tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour sarà in programma a Istanbul, in Turchia, il 6 e 7 giugno.

Sheva e Terry

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