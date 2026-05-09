A Londra nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026 vince la coppia formata da Darrent Bent e Dwight Gayle, che hanno battuto in finale l’ex milanista Shevchenko e l’ex capitano del Chelsea John Terry. Con questo successo, la coppia Bent-Gayle si qualifica alle Finals in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo gli altri vincitori delle tappe di Milano e New York: Rakitic, Candela, Toni e Ceccarelli. Prossima tappa: 6 e 7 giugno a Istanbul TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

In Inghilterra, due vincitori inglesi. A Londra, sui campi di Padel Hub, nella terza tappa dell’EA7 World Legends Padel Tour 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, hanno trionfato Darren Bent, ex attaccante di Tottenham (con cui ha vinto la Coppa di Lega), Sunderland, Aston Villa e della Nazionale inglese, e Dwight Gayle, ex attaccante di Newcastle e Crystal Palace. 9-3 il risultato finale. Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale contro la coppia più attesa dalle centinaia di tifosi presenti, quella formata dal Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e dal mito inglese John Terry, storico capitano del Chelsea, dell’Inghilterra, un difensore che ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio.

Bent e Gayle qualificati alle Finals di Dubai Bent e Gayle, grazie al successo londinese, si sono qualificati alle Finals di EA7 World Legends Padel Tour, in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo nella lista degli iscritti i vincitori delle tappe di Milano e New York: Ivan Rakitic, Vincent Candela, Luca Toni, Luca Ceccarelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EA7 World Legends Padel Tour (@worldlegendspadeltour) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

London Open, i risultati Girone di qualificazione Terry-Shevchenko b. Morris-O’Hara 9-3

Morris-O’Hara b. Le Saux-Sidwell 9-5

Gayle-Bent b. Cudicini-Cech 9-1

Terry-Shevchenko b. Le Saux-Sidwell 9-0

Hasselbaink-Di Matteo b. Cudicini-Cech 9-7

Gayle-Bent b. Hasselbaink-Di Matteo 9-5 Semifinali Terry-Shevchenko b. Hasselbaink-Di Matteo 9-8

Gayle-Bent b. Cudicini Cech*** 9-2 Finale Gayle-Bent b. Terry-Shevchenko 9-3 ***Cudicini-Cech ripescati in semifinale, a causa del ritiro di Morris-O’Hara, per l’infortunio di Morris