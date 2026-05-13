Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaming

internazionali

Luciano Darderi a caccia della sua prima semifinale agli Internazionali BNL d'Italia: l'azzurro affronta il giovane spagnolo Rafa Jodar, 32^ testa di serie del seeding. Il match in programma oggi non prima delle 20.30 sul Centrale, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

LIVE: TUTTI I RISULTATI

Luciano Darderi va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul Centrale lo spagnolo Rafael Jodar, classe 2006 e 32^ testa di serie del seeding. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. Il match è in programma non prima delle 20.30 e al termine di Svitolina-Rybakina,  in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il percorso di Darderi a Roma

  • 1° turno: Luciano Darderi - bye
  • 2° turno: Darderi - Hanfmann 6-4, 6-4
  • 3° turno: Darderi - Paul 3-6, 6-3, 6-2
  • Ottavi: Darderi -  Zverev 1-6, 7-6, 6-0

Il percorso di Jodar a Roma

  • 1° turno: Jodar - bye
  • 2° turno: Jodar - Nuno Borges 7-6, 6-4
  • 3° turno  Jodar -  Arnaldi 6-1, 4-6, 6-3
  • Ottavi: Jodar - Tien 6-1, 6-4

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Tennis: Altre Notizie

Darderi e non solo: il programma di oggi su Sky

internazionali

Al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli...

Darderi rimonta Zverev: è ai quarti a Roma

internazionali

Luciano Darderi è ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia per la prima volta in...

Problema al piede, Paolini si ritira dal doppio

internazionali

Jasmine Paolini è costretta al ritiro dal torneo di doppio agli Internazionali BNL d'Italia a...

Sinner ai quarti: Pellegrino ko nel derby in 2 set

internazionali

Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino, n.155 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, e...

Musetti si ferma agli ottavi: Ruud vince in 2 set

internazionali

Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS