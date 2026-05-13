Darderi-Jodar agli Internazionali BNL d'Italia, dove vedere in tv e streaminginternazionali
Luciano Darderi a caccia della sua prima semifinale agli Internazionali BNL d'Italia: l'azzurro affronta il giovane spagnolo Rafa Jodar, 32^ testa di serie del seeding.
Luciano Darderi va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli Internazionali BNL d'Italia. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul Centrale lo spagnolo Rafael Jodar, classe 2006 e 32^ testa di serie del seeding. Tra i due giocatori non ci sono precedenti. Il match è in programma non prima delle 20.30 e al termine di Svitolina-Rybakina, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il percorso di Darderi a Roma
- 1° turno: Luciano Darderi - bye
- 2° turno: Darderi - Hanfmann 6-4, 6-4
- 3° turno: Darderi - Paul 3-6, 6-3, 6-2
- Ottavi: Darderi - Zverev 1-6, 7-6, 6-0
Il percorso di Jodar a Roma
- 1° turno: Jodar - bye
- 2° turno: Jodar - Nuno Borges 7-6, 6-4
- 3° turno Jodar - Arnaldi 6-1, 4-6, 6-3
- Ottavi: Jodar - Tien 6-1, 6-4