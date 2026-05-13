Darderi e non solo: il programma di oggi su Sky

Internazionali BNL d'Italia, il programma di oggi: partite e orariinternazionali
Al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli Internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Ruud-Khachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi che in serata affronta lo spagnolo Jodar. Tra le donne tocca a Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Nuova grande giornata di tennis agli Internazionali d'Italia, da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Si giocano i primi due quarti di finale del tabellone maschile. In campo Ruud-Khachanov e Luciano Darderi, che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, 20 del ranking, affronta sul Centrale lo spagnolo Rafa Jodar, classe 2006 e testa di serie del seeding. Si decide anche la seconda semifinale del Wta 1000: Swiatek sfida Pegula, Rybakina affronta Svitolina. In campo anche il doppio con la coppia Bolelli/Vavassori.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) e SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 12.30: Sky Tennis Show
- ore 11: PEGULA (Usa) - SWIATEK (Pol)
- non prima delle 15: RUUD (Nor) - KHACHANOV
- 3° match dalle 13: GORANSSON/KING - BOLELLI/VAVASSORI
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SVITOLINA (Ukr) - RYBAKINA (Ukr)
- non prima delle 20.30: JODAR (Spa) - DARDERI (Ita)
- a seguire: Sky Tennis Show
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.