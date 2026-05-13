l'intervista
Khachanov: "Il tennis, la famiglia, la consapevolezza dei 30 anni: ora so chi sono"
Prima di Roma il tennista russo guarda indietro alla sua vita ed è felice. Lo confida in una chiacchierata appassionata e informale alla nostra Flavia Pennetta, parlando del suo amore per lo sport, l'importanza della sua famiglia per l'affermazione nel tennis, i figli, la moglie e tante altre cose. Come, ad esempio, il suo amore per Roma
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