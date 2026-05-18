Parigi, le quattro trappole per Sinner

Non è una questione di colpi o di tenuta mentale: Sinner è davvero quasi imbattibile. Ma quello che può farlo impensierire al Roland Garros è la tenuta atletica, per quanto sappia gestirsi: servirà del riposo, la finale agli Internazionali BNL d'Italia l'ha dimostrato. Quattro giocatori non teste di serie che possono essere temibili