visto dal talent
Parigi, le quattro trappole per Sinner
Non è una questione di colpi o di tenuta mentale: Sinner è davvero quasi imbattibile. Ma quello che può farlo impensierire al Roland Garros è la tenuta atletica, per quanto sappia gestirsi: servirà del riposo, la finale agli Internazionali BNL d'Italia l'ha dimostrato. Quattro giocatori non teste di serie che possono essere temibili
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