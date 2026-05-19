Jannik Sinner l'aveva detto: "Devo riposare, staccare e non pensare al tennis". E allora cosa c'è di meglio di una bella passeggiata in riva al lago nel suo Alto Adige, tra le montagne che tanto ama e la natura? Quarantotto ore dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia, primo italiano a riportare la coppa del singolare maschile nel nostro Paese 50 anni dopo Adriano Panatta, il n.1 del mondo è stato 'taggato' in una foto sui social. Si tratta della Thara See Lounge, situato a Campo Tures, incantevole comune dell'Alto Adige incastonato nel Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina. Un paio di foto e un augurio: "Grazie per la tua visita, Jannik. Ti auguriamo tutto il meglio e continui successi nei prossimi tornei". Magari a partire dal Roland Garros, in programma da domenica 24 maggio a Parigi, ultimo Slam mancante nella fenomenale bacheca del 24enne azzurro, che a Roma ha completato il Carrer Golden Masters. Sinner si godrà ancora qualche giorno di relax per poi partire per la Francia con l'obiettivo di riscrivere ancora una volta la storia del tennis e dello sport italiano.

Approfondimento Dal golf alla torta col team, la Roma di Sinner