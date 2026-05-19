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l'analisi

Così Sinner è diventato padrone del rosso: ora punta all’ultimo tabù, il Roland Garros

Angelo Mangiante
©Getty

Sinner ha completato la sua trasformazione: dopo Monte-Carlo e Madrid ha conquistato anche Roma, diventando dominante pure sulla terra battuta. Servizio, variazioni e copertura del campo lo hanno reso un giocatore totale. Ora resta un ultimo tabù da abbattere: il Roland Garros

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