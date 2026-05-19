Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e Wimbledon. Lo ha annunciato il n.2 del mondo con un post sui social: "Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto". Qui le news in diretta e le reazioni
Il messaggio sui social: "Sto molto meglio, ma devo saltare la stagione sull’erba"
"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio - ha scritto in un post su Instagram -, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile!"
Alcaraz salta Wimbledon
Il tennista spagnolo ha annunciato sui suoi social che, nonostante l’infortunio al polso sia in fase di milgioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, infatti, sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queen’s e, soprattutto, a Wimbledon.