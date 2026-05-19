"La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio - ha scritto in un post su Instagram -, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile!"