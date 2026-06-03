Berrettini-Arnaldi, a che ora si gioca il match

Berrettini-Arnaldi al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaroland garros
Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier: Matteo Berrettini se la vede contro Matteo Arnaldi per un posto in semifinale al Roland Garros. Il match è in programma alle ore 20.15
Sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini, che tornerà a giocare tra i migliori otto di un Major dopo quattro anni (US Open 2022), se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello Atp. Il tennista ligure continua il suo cammino nello Slam francese a seguito della vittoria in rimonta in cinque set contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20.15 sul campo Philippe-Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Fucsovics 6-7, 7-5, 6-1, 6-2
- 2° turno: vs Rinderknech 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Comesana 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs JM Cerundolo 6-3, 7-6, 7-6
Il cammino di Arnaldi
- 1° turno: vs Griekspoor 6-7, 6-3, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-2
- 3° turno: vs Collignon 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6
- Ottavi: vs Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4