Berrettini-Arnaldi, a che ora si gioca il match

Derby azzurro in programma sul Philippe-Chatrier: Matteo Berrettini se la vede contro Matteo Arnaldi per un posto in semifinale al Roland Garros. Il match è in programma alle ore 20.15

Sarà il derby azzurro a chiudere la giornata di quarti di finale al Roland Garros. Matteo Berrettini, che tornerà a giocare tra i migliori otto di un Major dopo quattro anni (US Open 2022), se la vedrà contro Matteo Arnaldi per la prima volta a livello Atp. Il tennista ligure continua il suo cammino nello Slam francese a seguito della vittoria in rimonta in cinque set contro l'americano Tiafoe. Il match è in programma per le 20.15 sul campo Philippe-Chatrier, su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.