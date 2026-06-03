"Non provo emozioni. In questo momento, vorrei solo smettere di giocare a tennis. Tra qualche giorno, spero di essermi ripresa mentalmente". Aryna Sabalenka, eliminata nei quarti del Roland Garros dopo aver servito per vincere il match contro la russa Diana Shnaider, in conferenza stampa non ha nascosto lo sconforto per "aver sbagliato tutto", soprattutto nel secondo set, quando "ho avuto delle ottime opportunità (per chiudere la partita, ndr). E poi lei ha giocato con più determinazione, incredibilmente bene. Sento che mentalmente non sono riuscita a riprendermi dopo il secondo set. Non ricordo l'ultima volta che ho perso dieci game di fila. Credo che mentalmente sia caduta in un buco nero profondo e non sono riuscita a riprendermi".

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