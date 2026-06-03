Il Roland Garros 2026 incoronerà due campioni Slam inediti. Non solo al maschile, ma anche al femminile vista l'eliminazione nei quarti di finale di Aryna Sabalenka. La n. 1 al mondo ha perso contro la russa Diana Shnaider, n. 23 Wta, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Un clamoroso epilogo per Sabalenka che sembrava in pieno controllo della partita, avanti 5-3 e servizio nel secondo set. Da quel momento, però, la bielorussa ha perso dieci giochi consecutivi, consentendo così a Shnaider di centrare la prima semifinale Slam in carriera. Una giornata da dimenticare per Sabalenka, arricchita da 57 errori gratuiti, che chiude la stagione sulla terra rossa senza titoli sulla superficie.

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