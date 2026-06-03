Roland Garros, Sabalenka eliminata: Shnaider in semifinale con Chwalinskaroland garros
Aryna Sabalenka esce di scena nei quarti di finale, battuta da Diana Shnaider in tre set. Un clamoroso epilogo per la n. 1 al mondo che ha perso gli ultimi dieci giochi consecutivi. Shnaider sfiderà in semifinale la polacca Chwalinska, proveniente dalle qualificazioni
Il Roland Garros 2026 incoronerà due campioni Slam inediti. Non solo al maschile, ma anche al femminile vista l'eliminazione nei quarti di finale di Aryna Sabalenka. La n. 1 al mondo ha perso contro la russa Diana Shnaider, n. 23 Wta, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Un clamoroso epilogo per Sabalenka che sembrava in pieno controllo della partita, avanti 5-3 e servizio nel secondo set. Da quel momento, però, la bielorussa ha perso dieci giochi consecutivi, consentendo così a Shnaider di centrare la prima semifinale Slam in carriera. Una giornata da dimenticare per Sabalenka, arricchita da 57 errori gratuiti, che chiude la stagione sulla terra rossa senza titoli sulla superficie.
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Chwalinska dalle qualificazioni alla semifinale
La vera rivelazione del torneo, però, è la polacca Maya Chwalinska. La 24enne di Dabrowa Gornicza, n. 114 al mondo proveniente dalle qualificazioni, ha raggiunto le semifinali eliminando in due set la n. 22 del seeding Anna Kalinskaya con lo score di 7-6, 6-3 in un'ora e 55 minuti. Un'altra solida prova della polacca che diventa la seconda giocatrice nell'Era Open a centrare le semifinali a Parigi partendo dalle qualificazioni. Chwalinska, che da lunedì entrerà in top 30 per la prima volta in carriera, sarà l'avversaria di Shnaider.