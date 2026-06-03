Cobolli-Auger Aliassime oggi al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita
Primo quarto di finale a Parigi per Flavio Cobolli. Il tennista romano affronta il canadese Felix Auger-Aliassime per un posto in semifinale. Il match tra poco sul Philippe-Chatrier: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Cobolli e Auger-Aliassime entrano in campo!
Tra un quarto d'ora circa (attorno alle 16) entreranno in campo Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime per il primo quarto di finale maschile di giornata
Esce di scena la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka, battuta nei quarti dalla russa Diana Shnaider con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Un clamoroso epilogo per Sabalenka che da 5-3 in suo favore nel secon do set ha perso dieci giochi consecutivi.
Sabalenka eliminata: Shnaider in semifinaleVai al contenuto
Si allunga la sfida sullo Chatrier tra Aryna Sabalenka e Diana Shnaider, con la la russa che ha vinto il secondo set per 7-5 recuperando da 3-5 con una serie di quattro giochi consecutivi. Slitta, dunque, l'inizio di Cobolli-Auger Aliassime, match previsto alla fine dell'incontro in corso. SABALENKA-SHNAIDER LIVE
Gli azzurri in semifinale a Parigi nell'Era Open
- Adriano Panatta 3 (1973, 1975, 1976)
- Jannik Sinner 2 (2024, 2025)
- Corrado Barazzutti 1 (1978)
- Marco Cecchinato 1 (2018)
- Lorenzo Musetti 1 (2025)
*a questa lista si aggiungerà sicuramente il vincente del match tra Arnaldi e Berrettini
In caso di vittoria oggi di Cobolli, l'Italia avrebbe due azzurri in semifinale Slam per la terza volta nella storia dopo Pietrangeli/Sirola al Roland Garros 1960 e Sinner/Musetti al Roland Garros 2025
Cobolli andrà oggi a caccia di una doppia prima volta. L'azzurro insegue la prima semifinale Slam in carriera, ma anche la prima vittoria con un top 10 nei major (bilancio finora è di 0-6)
Al primo quarto di finale in carriera a Parigi, Auger-Aliassime potrebbe diventare il primo canadese di sempre in semifinale al Roland Garros. Per lui sarebbe anche la terza semi in un major dopo US Open 2021 e 2025
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Intanto è già definita la prima semifinale, quella della parte bassa del tabellone. Il n. 2 del seeding Sascha Zverev, reduce dal successo in tre set su Rafa Jodar, affronterà venerdì il ceco Jakub Mensik che ha avuto la meglio su Joao Fonseca. IL TABELLONE
Il vincitore del match tra Cobolli e Auger-Aliassime se la vedrà contro Berrettini o Arnaldi, derby in programma alle 20.15 sul Philippe-Chatrier. Su skysport.it il liveblog con la cronaca testuale e gli aggiornamenti in tempo reale
I punti di Cobolli a fine torneo
- Se esce ai quarti: 2.640 pt
- Se esce in semifinale: 3.040 pt
- Se perde la finale: 3.540 pt
- Se vince il torneo: 4.240 pt
Cobolli vede la top 10: il ranking Atp
Nuovo best ranking e l'ingresso in top 10 a un passo. Flavio Cobolli sogna in grande a Parigi e grazie alla vittoria su Svajda è virtualmente n. 11 al mondo. La classifica, però, potrebbe migliorare ulteriormente. In caso di vittoria nei quarti, infatti, Cobolli entrerebbe virtualmente in top 10 per la prima volta in carriera
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Cobolli-Auger Aliassime, i precedenti
- 2024 - Atp Acapulco (R32): Cobolli b. Auger-Aliassime 2-6, 6-3, 6-2
- 2024 - Masters 1000 Canada (R64): Cobolli b. Auger-Aliassime 6-3, 6-2
Sarà la terza sfida tra i due, con Cobolli che è avanti nei precedenti per 2-0. Il romano e Auger-Aliassime non si affrontano dal 2024, quando a trionfare fu Flavio sia ad Acapulco (2-6, 6-3, 6-2) che al Masters 1000 in Canada (6-3, 6-2).
Cobolli cerca la qualificazione in una semifinale Slam per la prima volta nella sua carriera. L'azzurro ha eguagliato il suo miglior risultato in un Major, con i quarti giocati a Wimbledon la passata stagione
Cammino non semplice invece per Auger-Aliassime. Il tennista canadese ha vinto solo una partita in tre set: quella giocata negli ottavi di finale contro Tabilo (6-3, 7-5, 6-1)
Il cammino di Auger-Aliassime
- 1° turno: vs Altmaier 4-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-6
- 2° turno: vs Burruchaga 4-6, 6-0, 7-5, 6-1
- 3° turno: vs Nakashima 5-7, 6-1, 7-6, 7-6
- Ottavi: vs Tabilo 6-3, 7-5, 6-1
Il Psg porta la Champions al Roland Garros. E si inserisce anche... Cobolli!
Non finisce mai a Parigi la festa per la seconda Champions League di fila. Al Roland Garros sono arrivate le due coppe vinte dalla squadra di casa. A portarle sono stati i francesi Désiré Doué, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola e il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé, acclamato dal pubblico: "Porteremo anche il Mondiale e la terza il prossimo anno", ha detto ai tifosi. Presente in tribuna anche il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi. E Flavio Cobolli ne ha approfittato per una foto
Il Psg porta la Champions al Roland Garros: foto ricordo con CobolliVai al contenuto
Cobolli dopo la vittoria contro Svajda: "Alla fine me la sono un po' fatta sotto"
Flavio Cobolli ha ironizzato dopo la vittoria contro Zachary Svajda, arrivata nonostante il vantaggio di 5-1 sprecato nel quarto set: "Ho capito che le partite non finiscono mai fino all’ultimo punto, un po' me la sono fatta sotto. È stato importante evitare il quinto set in vista dei quarti". Poi la battuta sul calcio: "Complimenti al Psg per la vittoria della Champions, ma il prossimo anno attenzione alla Roma"
L'ironia di Cobolli: 'Alla fine me la sono un po' fatta sotto'Vai al contenuto
Solo un set perso in questo torneo finora da parte di Cobolli: per la precisione, parliamo del terzo parziale contro Svajda, in cui l'azzurro ha ceduto al tiebreak
Flavio Cobolli viene dal successo contro Svajda negli ottavi di finale. Il romano ha vinto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, riuscendo a gestire la rimonta dell'americano chiudendo al tiebreak del quarto set
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3
- 2° turno: vs Wu 6-4, 6-4, 6-4
- 3° turno: vs Tien 6-2, 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6
Mercoledì azzurro al Roland Garros
Non solo Cobolli. In sessione serale (alle 20.15) toccherà al derby azzurro tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che si affronteranno per la prima volta a livello Atp. Inoltre è in programma la semifinale del doppio misto con Errani/Vavassori
Cobolli e Berrettini-Arnaldi: il programma di oggiVai al contenuto
Il match è in programma sul Philippe-Chatrier dopo Sabalenka-Shnaider. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Flavio Cobolli in campo per i quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime