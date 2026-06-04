Mirra Andreeva da sogno. La russa classe 2007 ha battuto nettamente in due set, 6-1, 6-3, l’ucraina Marta Kostyuk e ha raggiunto la finale del Roland Garros, dove affronterà una tra Diana Shnaider e Maja Chwalinska, in campo in questo momento per la seconda semifinale. Per Andreeva è la prima finale Slam. Già nel 2024, nemmeno maggiorenne, si era spinta fino alla semifinale del Roland Garros, venendo però sconfitta dall'azzurra Jasmine Paolini. Di recente aveva perso contro Kostyuk la finale del WTA 1000 di Madrid e ora aspetta la vincitrice del secondo match di giornata tra Diana Schnaider e la polacca Chwalinska.