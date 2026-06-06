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Andreeva vince il Roland Garros e ringrazia lo psicologo

il discorso

Nel suo discorso di ringraziamenti dopo aver vinto il Roland Garros 2026, la giovane 19enne Mirra Andreeva ha voluto mandare un messaggio anche al suo psicologo: "Ho provato a mettere in atto tutto quello che mi hai insegnato e direi che ha funzionato"

ANDREEVA VINCE IL ROLAND GARROS

Dopo la vittoria del Roland Garros (primo Slam in carriera) nel suo discorso la giovane 19enne Mirra Andreeva ha voluto ringraziare, oltre al team e ai suoi genitori, anche il suo psicologo: "Grazie al mio psicologo, Alexis, che sta guardando la partita da qualche parte in Florida. Grazie per tutti i consigli che mi dai. Da quanto tempo lavoriamo insieme? Un anno, due (chiede girandosi verso il suo box, ndr)? Un anno e mezzo. In queste due settimane ho provato a mettere in atto tutto quello che mi hai insegnato e direi che non è andata maleGrazie al mio team, so che a volte vi rendo la vita difficile. Non è semplice sopportarmi in alcuni giorni, ma mi avete spinto al mio limite e mi fate lavorare anche quando non ho voglia. Grazie ai miei genitori per aver sempre creduto in me e per avermi sostenuto a prescindere da tutto". E per il pubblico: "Vi ringrazio per queste due settimane a Parigi. È stato molto importante per me, grazie per avermi sempre incoraggiata dal primo giorno. Parigi ha un posto speciale nel mio cuore".

"Grazie anche a me stessa, ho sconfitto tanti demoni dentro di me"

"Voglio ringraziare anche me stessa per aver creduto in me. Do sempre il 100%, anche quando è dura - ha continuato la russa -. Provo ogni giorno a essere una giocatrice e una persona migliore. Ho sempre pensato di potercela fare, ho sconfitto tanti demoni dentro di me. So quanto è stato difficile arrivare fin qui". 

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