Andreeva vince il Roland Garros e ringrazia lo psicologo

Nel suo discorso di ringraziamenti dopo aver vinto il Roland Garros 2026, la giovane 19enne Mirra Andreeva ha voluto mandare un messaggio anche al suo psicologo: "Ho provato a mettere in atto tutto quello che mi hai insegnato e direi che ha funzionato"

Dopo la vittoria del Roland Garros (primo Slam in carriera) nel suo discorso la giovane 19enne Mirra Andreeva ha voluto ringraziare, oltre al team e ai suoi genitori, anche il suo psicologo: "Grazie al mio psicologo, Alexis, che sta guardando la partita da qualche parte in Florida. Grazie per tutti i consigli che mi dai. Da quanto tempo lavoriamo insieme? Un anno, due (chiede girandosi verso il suo box, ndr)? Un anno e mezzo. In queste due settimane ho provato a mettere in atto tutto quello che mi hai insegnato e direi che non è andata male. Grazie al mio team, so che a volte vi rendo la vita difficile. Non è semplice sopportarmi in alcuni giorni, ma mi avete spinto al mio limite e mi fate lavorare anche quando non ho voglia. Grazie ai miei genitori per aver sempre creduto in me e per avermi sostenuto a prescindere da tutto". E per il pubblico: "Vi ringrazio per queste due settimane a Parigi. È stato molto importante per me, grazie per avermi sempre incoraggiata dal primo giorno. Parigi ha un posto speciale nel mio cuore".