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Djokovic: "Zverev ha superato la malattia, ha meritato la vittoria al Roland Garros"

il messaggio

Parole al miele di Novak Djokovic nei confronti di Sascha Zverev, il giorno dopo il primo trionfo Slam del tedesco a Parigi: "Sapere cosa hai dovuto sopportare con la tua malattia fin dalla tenera età, superare il più grande ostacolo mentale dentro di te e chiudere i critici che pensavano che non avresti mai vinto uno Slam, rende questo trionfo ancora più speciale e memorabile", ha scritto Nole sui social

Il giorno dopo il primo successo Slam al Roland Garros, Sascha Zverev riceve la benedizione di colui che di Major ne ha vinti ben 24. Novak Djokovic ha condiviso sui social un messaggio di complimenti al collega tedesco, ricordando come abbia dovuto superare molti ostacoli, non ultimo il diabete da cui Sascha è affetto fin da bambino. "Sapere cosa hai dovuto sopportare con la tua malattia fin dalla tenera età, superare il più grande ostacolo mentale dentro di te e chiudere i critici che pensavano che non avresti mai vinto uno Slam, rende questo trionfo ancora più speciale e memorabile", ha scritto Nole. 

Approfondimento

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Il messaggio di Djokovic sui social

"Sasha, ti conosco da quando avevi 10 anni. Stavi combattendo sui campi di allenamento con mio fratello minore, mentre io gareggiavo contro tuo fratello maggiore, Mischa, sul grande palco del circuito junior e pro. Ho nutrito un rapporto rispettoso e amichevole con tutta la tua famiglia per molti anni. Abbiamo avuto innumerevoli conversazioni su tattiche di tennis, giochi strategici, vita, famiglia, affari. Ci siamo divertiti dentro e fuori dal campo. Sapere cosa hai dovuto sopportare con la tua malattia fin dalla tenera età, superare il più grande ostacolo mentale dentro di te e chiudere i critici che pensavano che non avresti mai vinto il GS, rende questo Grande Slam ancora più speciale e memorabile. Vedere le lacrime di gioia che avete avuto insieme ai vostri genitori, fratello e altri membri della squadra mi ha emozionato. Sono felice che tu ce l'abbia fatta e meriti assolutamente questo successo perché hai lavorato duramente su tutti i punti di vista per realizzarlo". 

Approfondimento

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