Il primo Slam vinto in carriera al termine della "settimana più stressante" della sua vita. Protagonista della storia è Sascha Zverev, che al Roland Garros è riuscito a conquistare il suo primo major. Non senza difficoltà, dovute più a fattori esterni che in campo. "Ho finto di essere calmo fino all'inverosimile, mi sono dovuto auto-convincere di essere tranquillo - ha raccontato Zverev in un intervista a Sky Deutschland - Adesso posso essere sincero: ho mentito a me stesso per il mio bene". Zverev ha dovuto gestire soprattutto la difficoltà di essere favorito in uno Slam, grado conquistato dopo il ko di Sinner con Juan Manuel Cerundolo. Un risultato che ha inciso sulla prestazione del n. 3 al mondo con Halys: "Non ho dormito la notte dopo che Sinner aveva perso - svela il tedesco - Fortunatamente, il giorno dopo la mia partita contro Halys era in sessione serale, così ho dormito tutto il giorno. E cosa succede quel giorno? Anche Djokovic perde. Contro Halys ho giocato la mia peggior partita al Roland Garros. Ero teso, non mi sentivo sereno, non ho giocato bene, non ho servito bene. Quella è stata l'unica partita durante la quale non ho servito bene. Dopo aver vinto, ho pensato: "Sono sopravvissuto a questo match, adesso posso tornare in me e ricominciare a esprimere un ottimo tennis". Ovviamente ero nervoso. Penso che la seconda settimana del Roland Garros sia stata la più stressante della mia vita. Sapevo che improvvisamente ero diventato il netto favorito per vincere il torneo e non mi era mai successo in uno Slam. Se fossi andato in conferenza stampa a dire che ero terrorizzato, questo non mi avrebbe aiutato. Piuttosto, questo avrebbe aiutato i miei avversari. Ma ripetendolo a me stesso mille volte che ero tranquillo, psicologicamente mi sono convinto che era davvero così. Ho iniziato a crederci davvero dai quarti di finale in poi".

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