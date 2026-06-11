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Wimbledon 2026: il montepremi e quanto guadagna il vincitore

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Ufficializzato il montepremi di Wimbledon 2026: in palio ci sono 64 milioni di sterline, con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Un aumento che è anche una risposta alle richieste degli atleti e delle atlete che nei mesi scorsi avevano sollevato il tema dei montepremi negli Slam, soprattutto per i tennisti non di prima fascia. Di seguito tutti i premi turno per turno del singolare maschile e femminile. Il terzo Slam dell'anno è in programma dal 29 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW

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