Ufficializzato il montepremi di Wimbledon 2026: in palio ci sono 64 milioni di sterline, con un aumento del 20% rispetto allo scorso anno. Un aumento che è anche una risposta alle richieste degli atleti e delle atlete che nei mesi scorsi avevano sollevato il tema dei montepremi negli Slam, soprattutto per i tennisti non di prima fascia. Di seguito tutti i premi turno per turno del singolare maschile e femminile. Il terzo Slam dell'anno è in programma dal 29 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW
- L'All England Lawn Tennis Club ha annunciato che il montepremi per l'edizione 2026 di Wimbledon è di 64,2 milioni di sterline (circa 74,4 milioni di euro).
- Parliamo di un aumento (il più grande a livello annuale nella storia del torneo) del 20% rispetto al 2025
- Crescita superiore al 20% nei primi turni e nelle qualificazioni.
- Aumenti che arrivano anche in risposta alle richieste degli atleti e delle atlete che avevano sollevato il tema dei montepremi negli Slam, soprattutto per i giocatori non di primissima fila
- Q1: £20.000 (+29% rispetto al 2025)
- Q2: £32.000 (+23% rispetto al 2025)
- Q3: £50.000 (+20% rispetto al 2025)
- 1° turno: £80.000 (+21% rispetto al 2025)
- 2° turno: £126.000 (+26% rispetto al 2025)
- 3° turno: £185.000 (+23% rispetto al 2025)
- Ottavi di finale: £300.000 (+25% rispetto al 2025)
- Quarti di finale: £480.000 (+20% rispetto al 2025)
- Semifinali: £900.000 (+16% rispetto al 2025)
- Finalista: £1.800.000 (+18% rispetto al 2025)
- Campione: £3.600.000 (+20% rispetto al 2025)