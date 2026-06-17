A Monte-Carlo Sinner e Rune hanno chiuso il cerchio

Un allenamento lontano dai riflettori racconta molto più di qualche scambio. A Monte-Carlo, Sinner e Rune si ritrovano sullo stesso campo mentre preparano due percorsi diversi: Jannik verso Wimbledon, Holger verso il rientro dopo otto mesi di stop. Una storia di amicizia, rivalità e sostegno reciproco tra due protagonisti della nuova generazione
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