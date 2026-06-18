Para standing tennis, a Grugliasco (To) sono scattati i Mondiali 2026

Al Monviso Sporting Club di Grugliasco (TO) sono iniziati i Campionati mondiali di para standing tennis. Quasi 100 gli atleti (dai 10 ai 74 anni) partecipanti da 24 Paesi. Francia, Italia e Brasile sono le nazioni più rappresentate. Questa terza edizione della competizione, che durerà fino a domenica 21 giugno, segna un ritorno alle origini: dopo la tappa di Barcellona nel 2025, il torneo torna infatti al circolo torinese dove era nato nel 2024

Sono iniziati al Monviso Sporting Club di Grugliasco (To) e dureranno fino a domenica 21 giugno i Campionati mondiali di para standing tennis, la disciplina che permette agli atleti con disabilità fisiche agli arti superiori o inferiori di giocare a tennis in piedi, senza l’ausilio di carrozzine. Quasi gli 100 atleti partecipanti, in rappresentanza di 24 Paesi, di età compresa dai 10 ai 74 anni, hanno iniziato il loro inseguimento al titolo iridato. I Paesi più presenti sono Francia (18 tra giocatori e giocatrici), Italia (16) e Brasile (11). È la terza edizione dei Mondiali di para standing tennis che, dopo quella del 2025 di Barcellona, ritorna dove tutto era iniziato nel 2024, ovvero al Monviso, il circolo polivalente della cintura di Torino che rappresenta un modello di inclusività. Motore dell’evento è Bionic People, l'associazione no profit fondata dall'atleta paralimpico grugliaschese Alessandro Ossola, che ha rappresentato l’Italia nei 100 metri piani ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 e Parigi 2024.