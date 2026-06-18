Mattia Bellucci torna in campo ad Halle, impegnato negli ottavi di finale con il belga Collignon. Spazio anche a Zverev (impegnato nel derby tedesco con Hanfmann), Shelton e Fritz. Al Queen's ci sono Paul e Lehecka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'Atp 500 di Halle, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo-Arena affronterà il belga Raphael Collignon, n. 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sascha Zverev e Yannick Hanfmann. La prima parte di giornata, invece, sarà dedicata agli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente opposti a Fabian Marozsan ed Ethan Quinn. Anche al Queen's verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale: tra i match spazio a Paul-Van de Zandschulp e Lehecka-Hijikata.
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Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11.30 - Atp Halle: Marozsan (Hun) vs Fritz (Usa)
- a seguire - Atp Halle: Shelton (Usa) vs Quinn (Usa)
- non prima delle 15.30 - Atp Halle: Zverev (Ger) vs Hanfmann (Ger)
- a seguire - Atp Halle: Collignon (Bel) vs BELLUCCI (Ita)
SKY SPORT TENNIS (203)+SKY SPORT MIX (211)
- ore 11.30 - Simulcast Sky Sport Uno
- a seguire - Atp Queen's: Paul (Usa) vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire - Atp Queen's: Hijikata (Aus) vs Lehecka (Cze)
- a seguire - Wta Berlino: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Plus
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