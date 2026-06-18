Mattia Bellucci torna in campo ad Halle, impegnato negli ottavi di finale con il belga Collignon. Spazio anche a Zverev (impegnato nel derby tedesco con Hanfmann), Shelton e Fritz. Al Queen's ci sono Paul e Lehecka. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giornata dedicata agli ultimi ottavi di finale all'Atp 500 di Halle , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Tornerà oggi in campo Mattia Bellucci che nell'ultimo match di giornata sulla Heristo-Arena affronterà il belga Raphael Collignon , n. 51 al mondo. Il bilancio nei precedenti è 1-1, di cui uno vinto dall'azzurro nelle qualificazioni di Wimbledon 2023. In palio c'è un posto nei quarti contro il vincente del derby tedesco tra Sascha Zverev e Yannick Hanfmann . La prima parte di giornata, invece, sarà dedicata agli statunitensi Taylor Fritz e Ben Shelton , rispettivamente opposti a Fabian Marozsan ed Ethan Quinn . Anche al Queen's verrà completato oggi il quadro dei quarti di finale: tra i match spazio a Paul-Van de Zandschulp e Lehecka-Hijikata.

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