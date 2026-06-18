Sinner a Wimbledon dopo aver festeggiato lo sposo Duplantis

Volato oggi a Londra a dieci giorni dall’inizio di Wimbledon, Jannik Sinner è stato tra i protagonisti del matrimonio dell’amico Armand Duplantis e della modella Desiré Inglander, celebrato nei giorni scorsi nella splendida cornice di Antibes. Il numero 1 del mondo ha sfoggiato un look elegante e impeccabile prima di concentrarsi sui Championships, dove difenderà il titolo

È ufficialmente iniziata la missione Wimbledon per Jannik Sinner . Il numero 1 del mondo è volato a Londra questo giovedì, a dieci giorni esatti dal via dei Championships, in programma dal 29 giugno al 12 luglio e trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Nei giorni precedenti, l’azzurro ha preparato la stagione sull’erba allenandosi sui campi del Monte-Carlo Country Club, concedendosi anche qualche momento di relax lontano dal tennis.

Insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, Sinner ha partecipato al matrimonio dell’amico Armand Duplantis, campione svedese del salto con l’asta, e della modella Desiré Inglander. Le celebrazioni si sono svolte il 12 giugno nel Sud della Francia: una festa di benvenuto a Villa Eilenroc, ad Antibes, la cerimonia al Château de Castellaras, sulle colline alle spalle di Cannes, e infine un esclusivo pool party a Villa Castel. Per l’occasione, Sinner ha scelto un elegante smoking nero con papillon, apparendo sorridente accanto allo sposo, che indossava una raffinata giacca doppiopetto bianca con papillon nero. Due campioni dello sport pronti a vivere un'estate da protagonisti. Duplantis sarà tra le stelle attese agli Europei di atletica leggera di Birmingham, dal 10 al 16 agosto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, mentre Sinner proverà a difendere il titolo conquistato a Wimbledon un anno fa, con l’obiettivo di centrare un prestigioso back-to-back sull’erba di Church Road.