"Le prove non danno alcuna giustificazione sufficiente"

Durante l'udienza, Vondroušová ha spiegato che lo stress e i problemi di salute mentale avevano influenzato la sua scelta. Il tribunale ha tenuto conto della sua testimonianza e di quella dell'ufficiale addetto al controllo antidoping che ha tentato di effettuare il test, concludendo che le prove non offrivano "alcuna giustificazione convincente" per il rifiuto del test. L'amministratore delegato dell'ITIA, Karen Moorhouse, ha proseguito: "I test a sorpresa sono uno strumento essenziale per proteggere lo sport pulito. Il tribunale indipendente ha infine confermato questo principio. Questo caso è un importante promemoria del fatto che gli atleti possono essere sottoposti a test in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e che il rifiuto comporta rischi significativi". L'atleta ha ora il diritto di appellarsi alla decisione presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. La sospensione, salvo ricorsi accolti, scadrà il 21 giugno 2030.