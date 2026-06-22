Un tribunale indipendente ha inflitto una sospensione di quattro anni all'ex numero sei del mondo per essersi rifiutata di svolgere un test antidoping a sorpresa nel dicembre 2025. Secondo le norme, la punizione per chi non si sottopone ai test deve essere equiparabile a quella di chi viene riscontrato positivo
Un tribunale indipendente ha sospeso la tennista ceca Markéta Vondroušová per quattro anni per essersi rifiutata di sottoporsi a un test antidoping nel dicembre 2025. La Vondroušová, ex numero 6 del mondo, best ranking raggiunto nel settembre 2023, non ha fornito il campione richiesto da un addetto al controllo antidoping durante un controllo fuori gara effettuato presso la sua abitazione intorno alle 20:00 del 3 dicembre 2025. Secondo le norme antidoping, il punto di partenza per una sanzione in caso di rifiuto di un test deve essere lo stesso previsto in caso di positività. Per garantire che chiunque faccia uso di doping non possa scontare una squalifica più breve semplicemente rifiutandosi di sottoporsi al test.
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"Le prove non danno alcuna giustificazione sufficiente"
Durante l'udienza, Vondroušová ha spiegato che lo stress e i problemi di salute mentale avevano influenzato la sua scelta. Il tribunale ha tenuto conto della sua testimonianza e di quella dell'ufficiale addetto al controllo antidoping che ha tentato di effettuare il test, concludendo che le prove non offrivano "alcuna giustificazione convincente" per il rifiuto del test. L'amministratore delegato dell'ITIA, Karen Moorhouse, ha proseguito: "I test a sorpresa sono uno strumento essenziale per proteggere lo sport pulito. Il tribunale indipendente ha infine confermato questo principio. Questo caso è un importante promemoria del fatto che gli atleti possono essere sottoposti a test in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo e che il rifiuto comporta rischi significativi". L'atleta ha ora il diritto di appellarsi alla decisione presso il Tribunale Arbitrale dello Sport. La sospensione, salvo ricorsi accolti, scadrà il 21 giugno 2030.