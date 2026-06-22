Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Giocatori e giocatrici più anziani ad aver giocato uno Slam: Serena Williams è 12^

Tennis fotogallery
18 foto

Non solo nel doppio: Serena Williams tornerà in campo a Wimbledon anche nel singolare all'età di 44 anni (45 il prossimo settembre). Un grande ritorno, ma non un record assoluto. Prendendo in considerazione solo l'era Open, ecco i tennisti e le tenniste più anziani/e ad aver giocato il loro ultimo Slam. Serena è dietro sua sorella Venus e non rientra nemmeno nella top 10. Di seguito, la classifica con dati Opta

I RISULTATI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Ecco quando scenderà in campo Sinner a Wimbledon

Tennis

Non conosciamo ancora gli avversari (il primo lo scopriremo nel sorteggio del tabellone di...

7 foto

Il ranking Wta aggiornato

Tennis

Situazione invariata per Jasmine Paolini che resta n. 14 al mondo dopo i tornei di Berlino e...

16 foto

Sinner allunga su Alcaraz: il ranking Atp

ranking atp

Aumenta il gap tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'azzurro adesso ha 3.990 punti di vantaggio...

29 foto

In Arabia Saudita nasce la "Wimbledon nel deserto"

Tennis

L'Arabia Saudita si prepara a ospitare un nuovo Masters 1000 a partire dal 2028, torneo che con...

6 foto

Vetrini...Mondiali: le dediche dei tennisti

tennis&calcio

È febbre da Mondiali anche sui campi da tennis. Da Cerundolo a Davidovich Fokina, passando per...

5 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Da Maiorca a Eastbourne: 4 tornei LIVE su Sky

    Tennis

    Inizia l'ultima settimana di tornei in preparazione di Wimbledon. Il circuito si dividerà tra...

    Serena Williams giocherà Wimbledon in singolare

    tennis

    Serena Williams torna in singolare a Wimbledon 2026. La 44enne statunitense ha ricevuto l'ultima...

    Sonego al 2° turno: Navone battuto in 3 set

    ATP MAIORCA

    Al debutto sull'erba dell'Atp 250 spagnolo, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone (n. 7 del...