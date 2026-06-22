Giocatori e giocatrici più anziani ad aver giocato uno Slam: Serena Williams è 12^
Non solo nel doppio: Serena Williams tornerà in campo a Wimbledon anche nel singolare all'età di 44 anni (45 il prossimo settembre). Un grande ritorno, ma non un record assoluto. Prendendo in considerazione solo l'era Open, ecco i tennisti e le tenniste più anziani/e ad aver giocato il loro ultimo Slam. Serena è dietro sua sorella Venus e non rientra nemmeno nella top 10. Di seguito, la classifica con dati Opta
- Ultimo Slam giocato: US Open 2021
- Età: 42 anni e 182 giorni
- Risultato: eliminazione al 1° turno
- Ultimo Slam giocato: Australian Open 1977
- Età: 42 anni e 191 giorni
- Risultato: eliminazione al 2° turno
- Ultimo Slam giocato: US Open 1968
- Età: 43 anni e 136 giorni
- Risultato: eliminazione al 3° turno
- Ultimo torneo disputato: Roland Garros 1969
- Età: 43 anni e 327 giorni
- Risultato: eliminata al 2° turno
- Ultimo torneo disputato: Australian Open 1974
- Età: 44 anni e 40 giorni
- Risultato: eliminata al 2° turno
- Ultimo torno disputato: Australian Open 1978
- Età: 44 anni e 54 giorni
- Risultato: eliminato agli ottavi di finale
- Ultimo torno disputato: Australian Open 2015
- Età: 44 anni e 113 giorni
- Risultato: eliminata al 1° turno
- Ultimo torno disputato: Wimbledon 2026
- Età: 44 anni e 276/277 giorni
- Ultimo torno disputato: US Open 1973
- Età: 45 anni e 112 giorni
- Risultato: eliminato al 1° turno
- Ultimo torno disputato: Australian Open 2026
- Età: 45 anni e 215 giorni
- Risultato: eliminata al 1° turno
- Ultimo torno disputato: Wimbledon 1971
- Età: 45 anni e 322 giorni
- Risultato: eliminato al 1° turno
- Ultimo torno disputato: US Open 1969
- Età: 45 anni e 363 giorni
- Risultato: eliminato al 1° turno
- Ultimo torno disputato: US Open 1981
- Età: 47 anni e 13 giorni
- Risultato: eliminata al 1° turno
- Ultimo torno disputato: Wimbledon 2004
- Età: 47 anni e 246 giorni
- Risultato: eliminata al 2° turno
- Ultimo torno disputato: US Open 1971
- Età: 47 anni e 359 giorni
- Risultato: eliminata al 2° turno
- Ultimo torno disputato: Australian Open 1976
- Età: 48 anni e 85 giorni
- Risultato: eliminato al 3° turno
- Ultimo torno disputato: US Open 1970
- Età: 49 anni e 74 giorni
- Risultato: eliminato al 2° turno
- Ultimo torno disputato: Roland Garros 1972
- Età: 50 anni e 140 giorni
- Risultato: eliminato al 1° turno
- Ultimo torno disputato: US Open 1968
- Età: 52 anni e 211 giorni
- Risultato: eliminato al 2° turno