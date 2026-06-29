Wimbledon, Beckham guarda la partita di Sinner dal Royal Box
C'era anche Sir David Beckham a seguire l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon contro il serbo Miomir Kecmanovic. La leggenda del calcio inglese era tra i tanti volti noti sulla tribuna del capo centrale. Il 51enne ex campione inglese, era accompagnato dalla mamma Sandra, dal figlio Romeo Beckham con la fidanzata, la modella Kim Turnball, per una pausa dai Mondiali di calcio
- David Beckham ha assistito alla partita di esordio di Jannik Sinner a Wimbledon dal Royal Box
- Il 51enne ex campione di Manchester United e Inghilterra, oggi imprenditore di successo e presidente dell'Inter Miami, era accompagnato dalla mamma Sandra
- A poche file di distanza dall'ex Spice Boy c'era anche il figlio Romeo Beckham con la fidanzata, la modella Kim Turnball
- Nel Palco reale, un'area riservata che esiste dal 1922, ci sono 74 posti. Tra i Vip presenti alla prima giornata anche l'attore Mark Rylance e il cantante dei Boyzone Ronan Keating