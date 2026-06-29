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Wimbledon, Beckham guarda la partita di Sinner dal Royal Box

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C'era anche Sir David Beckham a seguire l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon contro il serbo Miomir Kecmanovic. La leggenda del calcio inglese era tra i tanti volti noti sulla tribuna del capo centrale. Il 51enne ex campione inglese, era accompagnato dalla mamma Sandra, dal figlio Romeo Beckham con la fidanzata, la modella Kim Turnball, per una pausa dai Mondiali di calcio

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