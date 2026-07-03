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Kate Middleton a Wimbledon, la Principessa del Galles vende biglietti ai tifosi in fila!

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Fuori programma clamoroso a Wimbledon, dove la futura Regina d’Inghilterra, madrina dell’All England Club, ha salutato il pubblico in coda e si è improvvisata bigliettaia, vendendo i tickets per le partite e facendo pagare i tifosi con il pos. Una scena inedita e improvvisata, non prevista dal protocollo. La Principessa Kate, che premia il vincitore del torneo, si è poi accomodata per seguire due partite dei tennisti britannici ancora in gara, al fianco di Henman e Murray

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