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Wimbledon, Cobolli vince ed esulta come Matheus Cunha

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Un'esultanza dal sapore...brasiliano. Dopo la vittoria contro Karen Khachanov, Flavio Cobolli ha festeggiato imitando l'esultanza dell'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Il motivo? Una scommessa con il suo allenatore. "Con il mio team stiamo seguendo il Mondiale ed era una scommessa con il mio coach - ha raccontato l'azzurro al termine del match - Me ne ero dimenticato nei giorni scorsi, ma questa volta non potevo proprio scordarmene"

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