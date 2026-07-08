COBOLLI-FERY TRA POCO LIVE SU SKY SPORT UNO

Cobolli-Fery oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Flavio Cobolli a caccia della prima semifinale in carriera a Wimbledon: l'avversario è il britannico Arthur Fery, n. 114 al mondo. Il match è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Tra un quarto d'ora circa toccherà a Flavio Cobolli contro il britannico Arthur Fery: il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci
Paolini eliminata: Kostyuk vince in due set
Jasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale a Wimbledon: l'azzurra, finalista nel 2024, è stata battuta dall'ucraina Marta Kostyuk, n. 13 al mondo, con i parziali di 6-3, 6-2.
Paolini si ferma ai quarti: vince Kostyuk 6-3, 6-2Vai al contenuto
Chi vincerà oggi sarà impegnato venerdì contro Taylor Fritz o Sascha Zverev, protagonisti più tardi del quarto di finale sul Campo 1. RISULTATI LIVE
Cobolli ha vinto sei partite su sette contro avversari fuori dalla top 100 a livello Slam. L'unico ko è arrivato proprio con Fery lo scorso gennaio a Melbourne Park
Fery ha un solo precednete contro top 10 in carriera, sempre sull'erba di Wimbledon. Era il 2023 e al primo turno Daniil Medvedev vinse con lo score di 7-5, 6-4, 6-3
Su 14 partite giocate nel circuito maggiore da Fery, tre sono con italiani. Oltre alla vittoria su Cobolli agli Australian Open, il britannico è stato sconfitto lo scorso anno da Darderi a Wimbledon e da Sonego a Stoccolma
Fery si è già assicurato l'ingresso in top 70 per la prima volta in carriera, con un balzo di 51 posizioni rispetto a dieci giorni fa. Prima del torneo, infatti, era n. 114 al mondo (allora suo best ranking) mentre oggi è virtualmente n. 63
La storia di Arthur Fery
- Arthur è nato a Sèvres, in Francia. La madre, Olivia Féry, è stata una tennista professionista. Il padre, Loïc Féry, è un imprenditore francese e presidente del club calcistico FC Lorient.
- Il britannico ha frequentato la King's College School di Wimbledon e si è iscritto alla Stanford University nel 2020, dove è diventata due volte ITA All-American. Nelle sue tre stagioni universitarie ha ottenuto un record di 58 vittorie e 16 sconfitte in singolare e 52 vittorie e 22 sconfitte in doppio.
- Prima di Wimbledon aveva giocato solo 14 partite nel circuito maggiore e vantava un best ranking da n. 114 al mondo
Finora Fery è rimasto un'ora in più in campo rispetto a Cobolli: 14 ore e 17 minuti per il britannico contro le 13 ore dell'azzurro. A incidere è la sfida con Dimitrov, durata quasi quattro ore
Cobolli ha vinto nove delle ultime undici partite giocate. Le sconfitte sono arrivate in finale a Parigi con Zverev e al 1° turno di Halle con Tiafoe
In caso di vittoria oggi di Cobolli, ci sarebbero due italiani in una semifinale Slam per la quarta volta nella storia, ma sarebbe la prima volta lontano dal Roland Garros (1960 Pietrangeli/Sirola, 2025 Sinner/Musetti e 2026 Cobolli/Arnaldi)
Cobolli: "Dovevo cambiare qualcosa e ha funzionato"
In caso di vittoria oggi, Cobolli diventerebbe il nono azzurro di sempre a giocare almeno due semifinali a livello Slam. In testa alla classifica c'è Jannik Sinner a quota 10
Arthur Fery è il sedicesimo giocatore fuori dalla top 100 ad aver raggiunto i quarti a Wimbledon. L'ultimo era stato Nick Kyrgios nel 2014
Una wild card nei quarti di finale di uno Slam mancava dagli US Open 2016, quando Juan Manuel Del Potro venne poi sconfitto da Stan Wawrinka. L'unica wild card ad aver superato i quarti Slam è stato Goran Ivanisevic proprio a Wimbledon nel 2001
Fery: "Cobolli? Non sarà facile, ma sono pronto"
Quella di Arthur Fery, invece, è la favola del torneo. In tabellone grazie a una wild card, giocherà oggi il primo quarto di finale Slam dopo due grandi rimonte con Bergs e Dimitrov
Il cammino di Fery
- 1° turno: vs Dzumhur 3-6, 6-2, 6-2, 6-1
- 2° turno: vs Virtanen 5-7, 7-6, 6-3, 6-3
- 3° turno: vs Bergs 2-6, 7-5, 2-6, 7-6, 7-6
- Ottavi: vs Dimitrov 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6
Secondo anno consecutivo ai quarti a Wimbledon per Cobolli. Finora è stato un percorso in crescendo per il tennista romano, reduce dalla grandissima prestazione negli ottavi di finale con Alex De Minaur
Il cammino di Cobolli
- 1° turno: vs Navone 1-6, 7-6, 6-3, 7-6
- 2° turno: vs Duckworth 7-6, 3-6, 7-6, 6-1
- 3° turno: vs Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2
- Ottavi: vs De Minaur 7-5, 7-6, 6-3
Il remake degli Australian Open
Cobolli e Fery torneranno ad affrontarsi sei mesi dopo il loro primo confronto, sul cemento degli Australian Open. Allora vinse il britannico in tre set, ma l'azzurro non era al meglio per problemi allo stomaco
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Ora Paolini in campo con Kostyuk: segui il LIVEBLOG
Paolini-Kostyuk LIVE alle 14.30 su Sky Sport UnoVai al contenuto
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- LIVE - PAOLINI (Ita) vs Kostyuk (Ukr)
- a seguire - COBOLLI (Ita) vs Fery (Gbr)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- LIVE - Mertens (Bel) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Fritz (Usa) vs Zverev (Ger)
- a seguire - Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204)
- LIVE - Diretta Wimbledon
WIMBLEDON 1 - SKY SPORT 251
- LIVE - Mertens (Bel) vs Noskova (Cze)
- a seguire - Fritz (Usa) vs Zverev (Ger)
WIMBLEDON 2 - SKY SPORT 252
- LIVE - Arevalo/Pavic vs Cash/Glasspool
- a seguire - Piter/Siskova vs Dabrowski/Stefani
- a seguire - (Inv.) Bouchard/Kontaveit vs King/Shvedova
WIMBLEDON 3 - SKY SPORT 253
- LIVE - Krawietz/Puetz vs Doumbia/Reboul
- a seguire - Perez/Schuurs vs Aoyama/Liang
- a seguire - (Inv.) Philippoussis/Black vs Rusedski/Konta
Il match è in programma sul Centre Court al termine di Paolini-Kostyuk, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Flavio Cobolli a caccia della semifinale a Wimbledon. L'azzurro sfida il britannico Arthur Fery, n. 114 al mondo