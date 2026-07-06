COBOLLI-DE MINAUR LIVE ALLE 14 SU SKY SPORT UNO

Cobolli-De Minaur a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il match, in programma alle ore 14 sul Campo 1, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sarà la terza sfida tra i due, che non si affrontano dal 2024. In entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato Alex De Minaur, che si è imposto sia agli Australian Open in tre set che a Vienna, a seguito del ritiro di Cobolli nel corso del secondo parziale.
Il percorso di De Minaur a Wimbledon
- 1° turno: vs Burruchaga 7-6, 6-1, 6-0
- 2° turno: vs Mannarino 6-3, 6-2, 6-2
- 3° turno: Svajda 6-2, 5-7, 6-2, 6-4
De Minaur punta a diventare l'undicesimo giocatore australiano nell'Era Open a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile a Wimbledon in più occasioni, dopo Lleyton Hewitt (5 presenze ai quarti a Wimbledon), Pat Cash, John Newcombe, Mark Philippoussis e Tony Roche (tutti a quota 4), Rod Laver, Patrick Rafter e Ken Rosewall (tutti a quota 3), e Colin Dibley e Nick Kyrgios (entrambi a quota 2).
Oggi nel Royal Box del Centrale due ospiti d'onore: Kimi Antonelli e Roger Federer!
De Minaur punta a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon per la seconda volta e a eguagliare il suo miglior risultato in uno Slam. Questa è la sua ottava presenza a Wimbledon e la sua 36^ presenza complessiva in uno Slam.
Negli altri tornei Slam di quest'anno, Cobolli è uscito al primo turno agli Australian Open (sconfitto da Arthur Fery), mentre ha raggiunto la finale al Roland Garros (persa contro Alexander Zverev).
Raggiungendo gli ottavi di finale a Wimbledon per la seconda volta, Cobolli è diventato il sesto giocatore italiano nella storia a conquistare gli ottavi di finale del singolare maschile a Wimbledon in più occasioni, dopo Pietrangeli e Sinner (5 presenze agli ottavi a Wimbledon), Berrettini (3) e Orlando Sirola e Lorenzo Sonego (entrambi 2).
Wimbledon è il torneo del Grande Slam di maggior successo per Cobolli, a pari merito, in termini di partite vinte e quarti di finale raggiunti, col Roland Garros.
Se Cobolli dovesse vincere, sarebbe la terza volta nella storia che più giocatori italiani raggiungono i quarti di finale del singolare maschile a Wimbledon, dopo gli ultimi 2 anni, con Musetti e Sinner che hanno raggiunto i quarti nel 2024 e Cobolli e Sinner che li hanno conquistati l'anno scorso.
Cobolli punta a raggiungere i quarti di finale in uno Slam per la terza volta e a diventare l'undicesimo giocatore italiano nella storia a riuscirci in 3 o più occasioni. Diventerebbe il quarto tennista italiano in attività a farlo, dopo Sinner (che quest'anno ha raggiunto i quarti in uno Slam per la quindicesima volta qui), Matteo Berrettini (7) e Lorenzo Musetti (4).
Cobolli punta a diventare il terzo giocatore italiano nella storia a raggiungere i quarti di finale del singolare maschile a Wimbledon in più occasioni, dopo Jannik Sinner, che quest'anno ha raggiunto i quarti di finale qui per il quinto anno consecutivo, e Nicola Pietrangeli, che ha raggiunto i quarti di finale qui nel 1955 e nel 1960.
Cobolli punta a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon per la seconda volta e a eguagliare il suo miglior risultato ai Championships. Questa è la sua terza presenza a Wimbledon.
Il percorso di Cobolli a Wimbledon
- 1° turno: vs Navone 1-6, 7-5, 6-3, 7-6
- 2° turno: vs Duckoworth 7-6, 3-6, 7-6, 6-1
- 3° turno: vs Khachanov 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2
Cobolli, passante super contro Khachanov
Gli highlights di Cobolli-Khachanov
Flavio Cobolli viene dalla vittoria contro Karen Khachanov al terzo turno in cinque set. Un match per nulla facile per l'azzurro, bravo a uscirne alla distanza.
Cobolli punta a conquistare i quarti di finale a Wimbledon per avere due italiani tra i migliori otto dei Championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner.
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A Wimbledon si chiudono gli ottavi di finale. Alle ore 14 ad aprire il Campo 1 sarà Flavio Cobolli che sfiderà Alex De Minaur.