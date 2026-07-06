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Wimbledon, Federer e Kimi Antonelli presenti tra il pubblico. FOTO

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©IPA/Fotogramma

Presente nella Royal Box del Centrale per assistere al match di Jasmine Paolini contro Alexandra Eala, Kimi Antonelli saluterà anche l'amico Jannik Sinner impegnato in allenamento prima di tornare a Silverstone per i test con la Mercedes. C'è anche una leggenda di Wimbledon, Roger Federer, che ai Championships ha vinto otto volte come nessuno è mai riuscito nel singolare maschile

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