Wimbledon, Federer e Kimi Antonelli presenti tra il pubblico. FOTO
Presente nella Royal Box del Centrale per assistere al match di Jasmine Paolini contro Alexandra Eala, Kimi Antonelli saluterà anche l'amico Jannik Sinner impegnato in allenamento prima di tornare a Silverstone per i test con la Mercedes. C'è anche una leggenda di Wimbledon, Roger Federer, che ai Championships ha vinto otto volte come nessuno è mai riuscito nel singolare maschile
LIVE: COBOLLI-DE MINAUR - PAOLINI-EALA - RISULTATI
- Un mito dei Championships, lui che sull'erba londinese ha vinto otto volte in singolare tra il 2003 e il 2017
- Davvero elegantissimo l'attuale leader del Mondiale di Formula 1, deluso dopo il finale del GP di Silverstone. Martedì tornerà sul circuito per i test Pirelli con la sua Mercedes
- Sia Kimi Antonelli che Roger Federer hanno assistito, dalla Royal Box del Centrale, al match tra Jasmine Paolini e Alexandra Eala.