PAOLINI-EALA LIVE ALLE 14.30 SU SKY SPORT TENNIS

Paolini-Eala a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jasmine Paolini torna negli ottavi di finale a Wimbledon. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Eala, testa di serie numero 29 ai Championships. Il match è in programma per le ore 14.30 sul Centrale e sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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La finale di Wimbledon 2024 è l'unica raggiunta su campi in erba da Paolini. Jasmine ha inoltre conquistato le semifinali sull'erba a Bad Homburg 2025 (sconfitta da Swiatek) e a Eastbourne 2024 (sconfitta da Kasatkina).
Paolini ha un bilancio di 3 vittorie e 6 sconfitte contro giocatrici della top 50 in questa stagione. La vittoria più recente è stata proprio quella dello scorso turno contro la n. 43 Sakkari.
Paolini sta giocando il suo secondo torneo dell'anno sull'erba, dopo essere uscita al primo turno a Eastbourne due settimane fa (sconfitta da Maria, poi finalista del torneo).
Oggi nel Royal Box del Centrale due ospiti d'onore: Kimi Antonelli e Roger Federer!
Paolini punta a raggiungere i quarti di finale di uno Slam per la terza volta in carriera, dopo le finali al Roland Garros 2024 e a Wimbledon 2024.
Paolini disputa il 27° tabellone principale della sua carriera in un Grande Slam. L'azzurra è stata due volte finalista in uno Slam, avendo perso anche al Roland Garros 2024 (sconfitta in finale da Swiatek).
Alla sua sesta presenza nel tabellone principale di Wimbledon, Paolini ha raggiunto la finale nel 2024 (sconfitta in finale da Krejcikova), diventando la prima donna italiana a raggiungere la finale di singolare ai Championships nell'Era Open.
Il percorso di Paolini a Wimbledon
- 1° turno: vs Montgomery 0-6, 6-4, 7-5
- 2° turno: vs Golubic 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Sakkari 6-1, 6-2
Per Paolini si tratta di una vera e proprio risalita, dopo un inizio di stagione molto complicato. Tornata agli ottavi di uno Slam dopo più di un anno, Jasmine non è riuscita a trattenere le lacrime dopo il match contro Sakkari, ricordando le difficoltà del recente passato. "Gli ultimi mesi sono stati difficili - ha spiegato l'azzurra - Mi sono divertita ed è una bellissima sensazione, sono veramente felice. Quest'anno è stato una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi ed ero arrivata qui senza aspettative"
Gli highlights di Paolini-Sakkari
Paolini è reduce dalla vittoria, nettissima, contro la greca Sakkari per 6-1, 6-2 in poco più di un'ora di gioco.
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Jasmine Paolini apre il campo Centrale di Wimbledon nella giornata di lunedì. La tennista azzurra affronta la filippina Alexandra Eala per un posto ai quarti di finale ai Championships.