PAOLINI-EALA LIVE ALLE 14.30 SU SKY SPORT TENNIS

Per Paolini si tratta di una vera e proprio risalita, dopo un inizio di stagione molto complicato. Tornata agli ottavi di uno Slam dopo più di un anno, Jasmine non è riuscita a trattenere le lacrime dopo il match contro Sakkari, ricordando le difficoltà del recente passato. "Gli ultimi mesi sono stati difficili - ha spiegato l'azzurra - Mi sono divertita ed è una bellissima sensazione, sono veramente felice. Quest'anno è stato una montagna russa: mi sono infortunata a Parigi ed ero arrivata qui senza aspettative"