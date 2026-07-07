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Wimbledon, Sinner fermato su palla break: Struff perde una pallina dalla tasca

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Piccolo fuoriprogramma nel primo game del secondo set tra Sinner e Struff. Sulla palla break che avrebbe consentito all'azzurro di iniziare in vantaggio il set, e con lo scambio ormai nelle sue mani, una pallina cade accidentalmente dalla tasca del tedesco. Il giudice di sedia interrompe immediatamente il gioco e dispone la ripetizione del punto, vinto dal tedesco grazie alla prima di servizio. Jannik ha poi chiuso il parziale al tiebreak

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