Piccolo fuoriprogramma nel primo game del secondo set tra Sinner e Struff. Sulla palla break che avrebbe consentito all'azzurro di iniziare in vantaggio il set, e con lo scambio ormai nelle sue mani, una pallina cade accidentalmente dalla tasca del tedesco. Il giudice di sedia interrompe immediatamente il gioco e dispone la ripetizione del punto, vinto dal tedesco grazie alla prima di servizio. Jannik ha poi chiuso il parziale al tiebreak

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