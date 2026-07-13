Si chiude il miglior Wimbledon su Sky

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Si chiude la miglior edizione di sempre di Wimbledon nella Casa dello Sport di Sky

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Durante le due settimane del torneo sono stati 5 milioni 800 mila gli spettatori unici medi su Sky. Per la finale oltre 4 milioni 215 mila spettatori medi e il 33,8% di share su Sky e TV8 e 1 milione 687 mila spettatori medi per il postpartita di Sky Tennis Show 

SINNER CAMPIONE A WIMBLEDON: LA GIORNATA LIVE

Si chiude la miglior edizione di sempre di Wimbledon nella Casa dello Sport di Sky, con 5 milioni 800 mila spettatori unici medi** nelle due settimane della 139esima edizione dei Championships. La finale Sinner-Zverev – in onda ieri dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 – ha raccolto oltre 4 milioni 215 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 33,8% di share* e 9 milioni 800 mila contatti unici**. Picco nei momenti finali dell’incontro, con 5 milioni 872 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 40,5% di share* Nel dettaglio, su Sky, il secondo trionfo consecutivo dell’azzurro nel torneo londinese ha registrato 1 milione 367 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11% di share* e oltre 3 milioni di spettatori unici**. Su TV8 il match è stato visto da 2 milioni 849 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con quasi il 23% di share* e 7 milioni 776 mila spettatori unici**. Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Sky Tennis Show che su Sky e TV8 ha registrato 1 milione 687 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11% di share*.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.                  
** Il dato non include le visioni su Sky Go

Skysport.it, ottimi dati per la finale di Wimbledon

La finale di Wimbledon fa segnare ottimi dati anche sui canali web e social di Sky Sport. Skysport.it ottiene 553 mila utenti unici, 4.5 milioni di pagine viste e 535 mila video views, mentre sui social di Sky e NOW sono state 1.3 milioni le interazioni e 20 milioni le video views. A livello di Social TV Audience la finale ottiene 1.3 milioni di interazioni

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